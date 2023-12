Jasne było, że po tym, gdy okazało się, że władzę w Polsce przejmie nowa ekipa, TVP czekać będzie prawdziwa rewolucja. Dużo mówi się o zmianach kadrowych. Na Woronicza wrócić mogą dawne gwiazdy Telewizji Publicznej, takie jak Maciej Orłoś. Oczywiście najbardziej zagrożeni utratą pracy są ci dziennikarze, którzy zajmowali się polityką. Do tej grupy nie należy Marta Manowska, znana przede wszystkim z programu "Rolnik szuka żony". Prezenterka prowadziła także "Sanatorium miłości" czy "The Voice Senior". Wielu fanów nie wyobraża sobie TVP bez Marty Manowskiej. Jeden z internautów wprost zapytał prowadzącą program "Rolnik szuka żony" o to, czy nie boi się zmian w TVP. Marta Manowska odparła najkrócej jak się da. Nie - odpisała. Wygląda więc na to, że posada 39-letniej dziennikarki nie jest zagrożona. Z drugiej strony nie wiadomo, jakie oczekiwania i pomysły będą mieć nowe władze TVP. Muszą jednak liczyć się z tym, że za Martą Manowską stoi potężna rzesza fanów. A to bardzo skuteczny argument w rozmowach z kierownictwem. Być może jednak wcale nie zawodowa przyszłość najbardziej teraz interesuje prezenterkę. Niedawno bowiem Marta Manowska znów pozowała do zdjęć z tajemniczym mężczyzną. Ciekawe, czy z tej relacji będzie coś większego...

