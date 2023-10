Maciej Orłoś wróci do TVP i poprowadzi Teleexpress? Znamy komentarz dziennikarza!

Maciej Orłoś to legenda polskiego dziennikarstwa. Z Telewizją Polską związany od 1991 roku, kiedy to po raz pierwszy poprowadził kultowy program informacyjny "Teleexpress". Prowadził go przez 25 lat. W czerwcu 1998 prowadził również weekendowe wydania Wiadomości w parze z Barbarą Górską. Choć z Telewizją Polską dziennikarz nie jest związany już od 2016 roku, to nadal jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Ostatnio dolał oliwy do ognia w sprawie ewentualnego powrotu do "Teleexpressu". Jego odpowiedź daje dużo do myślenia!

Maciej Orłoś wróci do TVP? "Pożyjemy, zobaczymy"

Wiele się mówi o ewentualnych powrotach znanych dziennikarzy, którzy w przeszłości związani byli z Telewizją Polską. Wśród nich jest właśnie Maciej Orłoś. Na swoim Instagramie dolał oliwy do ognia i w szczery sposób skomentował ewentualną wizję powrotu do TVP.

- Mnóstwo osób pyta mnie, czy w tej sytuacji wrócę do Teleexpressu. Odpowiedź na razie może być tylko jedna: "Pożyjemy, zobaczymy - napisał na swoim Instastories, Maciej Orłoś.

