Padliśmy, jak zobaczyliśmy zdjęcia Macieja Orłosia z lat 90. Dziś wygląda to jak z komedii!

Maciej Orłoś - życie po Teleexpressie

Gdy Maciej Orłoś odszedł z TVP, ewidentnie na Woronicza skończyła się pewna epoka. Dziennikarz w rozmowie z "Vivą" zdradził, że odszedł sam, a nie został zwolniony. Decyzję pomogła mu podjąć żona Joanna Twardowska-Orłoś. - Czułem, że muszę odejść, tylko najpierw chciałem się rozejrzeć, sprawdzić jakie mam możliwości. To naprawdę była trudna dla mnie i mojej rodziny przełomowa zmiana, ale Joanna udzieliła mi wtedy bardzo dużego wsparcia - zdradził Maciej Orłoś, który po odejściu z "Teleexpressu" pracował m.in. w Wirtualnej Polsce i Radiu Zet. Jego programy i audycje nie cieszyły się jednak znaczącą popularnością. Wygląda na to, że 63-letni Maciej Orłoś ciągle szuka swojej drogi.

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska. Rygor w związku musi być

Znalazł ją za to w życiu prywatnym. Rozstał się z żoną, a jego związek z młodszą o 22 lata dziennikarką Pauliną Koziejowską cieszy się wielkim zainteresowaniem internautów. Młodsza kobieta próbuje ustawić doświadczonego prezentera. Paulina walczy np. z nałogiem Maciej Orłosia. Na jednym z filmików zamieszczonych na Instagramie widzimy, jak Koziejowska zasypia na kanapie, a Orłoś wychodzi z domu "na dymka". Czujna partnerka jednak się budzi. Następnie słyszymy krzyki, które sprawiają, że Maciej Orłoś cofa się i potulnie rezygnuje z papierosa. To akurat wyjdzie mu tylko na zdrowie. Generalnie związek z Pauliną Koziejowską służy byłemu prezenterowi "Teleexpressu". Maciej Orłoś wyraźnie młodnieje. Wiadomo, nie wygląda tak, jak w latach 90., ale nie znaczy to, że jest mniej atrakcyjny. Może nawet jest odwrotnie. Zobacz w naszej galerii, jak przez lata zmienił się Maciej Orłoś. Dziś patrząc na niektóre foty, można pomyśleć, że prezenter to postać z komedii. To efekt tego, że przez te 30 lat moda zmieniła się diametralnie.

