Były dziennikarz TVP wylądował na budowie?! Został przyłapany

Szok, to mało powiedziane

Pokazał, co kupił na grilla

TVP bardzo się zmieniło od kiedy rządy przejęła koalicja 15 października, zwłaszcza jeśli chodzi o kadrę. Wiele związanych ze stacją dziennikarzy i prezenterów było zmuszonych zmienić pracę. W marcu 2024 do ich grona dołączył Krzysztof Ziemiec, którego widzowie stacji znali między innymi z prowadzenia "Wiadomości", "Teleexpressu" i "Panoramy", co jakiś czas prowadził także "Woronicza 27" oraz "Kwadrans polityczny".

Ostatnio jednak na Twitterze pojawiło się zdjęcie, na którym widać, jak został przyłapany podczas malowania ściany wałkiem w niewykończonym pokoju, a na pierwszym planie widać drabinę. "A tymczasem z okolic Dublina takie obrazki... Ktoś rozpoznaje?" - czytamy w poście.

Sam zainteresowany postanowił odpowiedzieć na kilka dociekliwych komentarzy, jednak nie powiedział wprost, czy postanowił zmienić pracę, czy może zajmuje się wykańczaniem własnego domu. "Wykonuję polecenia. Każą malować, to maluję. Praca to praca. Myślenie jest w wojsku, a nie na budowie"; "Na szparagi trzeba mieć końskie zdrowie. Malarstwo pokojowe jest mniej wymagające. No i lepiej płatne”; „Żadna praca nie hańbi" - pisał Krzysztof Ziemiec.

- Przebywam teraz w pracy. Wrócę po majówce. Jestem na robocie, efekty będą mam nadzieję pozytywne - powiedział w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Jak widać dziennikarz podchodzi do tematu z dystansem i poczuciem humoru.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zmieniał Krzysztof Ziemiec:

Sonda Remont/wykończenie domu lepiej zrobić samemu czy zatrudnić ekipę? Lepiej zrobić to samodzielnie Lepiej zatrudnić ekipę Trudno powiedzieć

WIECZORNY EXPRESS - Krzysztof KWIATKOWSKI, Marek JAKUBIAK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.