Szymon Hołownia pokazał zdjęcie z psem. Nagle wspomniał o teściu

Szymon Hołownia to wielki miłośnik zwierząt. Kilka miesięcy temu on i jego rodzina przeżyła wielki smutek. W listopadzie 2023 roku odszedł jego ukochany psiak Dziuniek, wcześniej zmarły dwa pieski, jeden jego rodziców, a drugi marszałk. Teraz jednak zapanowała radość! Do domu Hołowni trafił nowy psiak. Przy okazji polityk wspomniał o swoim teściu.