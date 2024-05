Abp Marek Jędraszewski wyświęcił nowych księży. Chętnych więcej niż rok temu

13 nowych księży w archidiecezji krakowskiej. Święceń udzielił im abp Jędraszewski

W sobotę, 25 maja w katedrze na Wawelu trzynastu diakonów otrzymało święcenia kapłańskie. Udzielił ich metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Nowi księża archidiecezji krakowskiej to: Adrian Barzycki, Szymon Borowy, Dominik Bucki, Kamil Ciołczyk, Dawid Ćwierz, Jakub Gierczak, Michał Grzesiak, Piotr Gwiżdż, Marek Hołuj, Marcin Kaczmarczyk, Artur Salabura, Michał Szlembarski i Hubert Trepa.

– Kapłan staje się ołtarzem ofiarując siebie, swoje człowieczeństwo Chrystusowi poprzez swoje kapłańskie posłuszeństwo biskupowi i jego następcom, ale także poprzez bardzo określony styl życia, kiedy niejako wyrzeka się życia prywatnego człowieka, właśnie po to, by być całkowicie i niepodzielny dla innych. Jego człowieczeństwo staje się ołtarzem, na którym on jako kapłan (Sacerdos), staje się (Hostią) ofiarą całopalną – mówił podczas uroczystości abp Marek Jędraszewski.

Diakoni, którzy w sobotę przyjęli święcenia prezbiteratu wstąpili do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w 2018 roku. Patronem rocznika jest św. papież Paweł VI. Poniżej dalsza część artykułu.

Koniec kryzysu powołań? Chętnych do kapłaństwa więcej niż rok temu

W zeszłym roku liczba nowo wyświęconych księży w archidiecezji krakowskiej była najniższa od lat. W majowym terminie święcenia przyjęło wówczas tylko siedmiu diakonów. W listopadzie abp Jędraszewski udzielił święceń dwóm kolejnym mężczyznom, łącznie w 2023 r. archidiecezja krakowska zyskała więc tylko dziewięciu nowych księży. W tym roku wzrost wyniósł więc prawie 50 proc.

QUIZ. Co pamiętasz z bierzmowania? Dobry katolik powinien mieć wynik 10/10 Pytanie 1 z 10 Kto ma prawo udzielić bierzmowania? biskup diecezjalny biskup pomocniczy obie odpowiedzi są prawidłowe Dalej