i Autor: Shutterstock

Strefa beauty

Świetny sposób na makijaż dla kobiet dojrzałych. Maskuje zmarszczki i poprawia wygląd skóry

Cera dojrzała wymaga szczególnej pielęgnacji i makijażu. Jak się malować, by wyglądać młodziej. Wiele pań po przekroczeniu pewnego wieku rezygnuje z makijażu bojąc się, że będzie on je postarzał. To błąd, dobrze dobrane kosmetyki potrafią rozświetlić i odmłodzić skórę. Zobacz, jaki makijaż pasuje cerze dojrzałej i jakie kosmetyki do makijażu wybierać.