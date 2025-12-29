Trendy w makijażu na 2026. Taki make-up na kolejny rok maluje Aleksandra Artychowska

Makijaż oka na 2026 rok

Po erze, w której dominował trend Clean Girl, pora na uderzenie energii. W 2026 roku makijaż oczu będzie zdominowany przez kolory i to te zdecydowane oraz nasycone. Zabawa kolorami będzie odbywać się z pomocą wielu kosmetyków. Obok tych najbardziej oczywistych cieni do powiek, swoją obecność wyraźnie zaznaczą też powracające do łask kolorowe tusze do rzęs. Makijaż w stylu messy tylko z pozoru ma być chaotyczny, ale ostatecznie będzie prezentowany w szykownym wydaniu. To dobry moment, żeby przypomnieć, że makijaż jest po to, żeby się nim bawić i inspirować. Jak może to wyglądać w praktyce?

Wyrażanie swojej indywidualności poprzez podejście do makijażu to doskonały plan na 2026 rok. Szykowny kolorowy make-up przeniesiony prosto z wybiegów to gotowa inspiracja. Podczas tygodni mody można było zobaczyć wiele interpretacji takiego podejścia. A jakie wskazuje Aleksandra Artychowska? Szybkie smoky w kolorze metalicznej zieleni Eye Tint 50S Petrol będzie hitem 2026. Do tego do łask wracają nasycone brązy inspirowane rokiem 2016. Kredka na linii wodnej wcale nie musi być czarna. Tu także mamy zwrot w stronę kolorów, a obok brązów interesującą opcją wydaje się też burgund. Dopełnieniem będą kolorowe tusze do rzęs w odcieniach butelkowej zieleni czy brązów, ale też czerwone i pomarańczowe rzęsy jako akcent dla świetlistej powieki. Warto zadbać, żeby nowe wybory podkreślały indywidualny styl i charakter.

Makijaż cery na 2026 rok

Cera pozostaje świetlista, wypielęgnowana, a tekstura skóry widoczna, nie zakrywamy piegów oraz niedoskonałości - w 2026 roku skóra pozostaje skórą - podkreśla ekspertka. W celu uzyskania takiego efektu będziemy sięgać po produkty hybrydowe, które są trwałe, ale bardzo lekkie i łączą pielęgnację z pigmentami. Doskonałą odpowiedzią na nadchodzące trendy makijażowe jest Skin Tint od Armani beauty - formuła, która nadaje zdrowy naturalny blask inspirowany włoskim zachodem słońca. Wzbogacony w Magic Hour Pearl - holograficzny pigmentem, kwas hialuronowy, niacynamid, witaminę C i ekstrakt z białej lilii kosmetyk ma dokładnie to, czego potrzeba.

Modne podejście to nie tylko konkretne formuły. Zabawa z makijażem, która ma być podkreślana na każdym kroku, to także sztuka odpowiedniej aplikacji. Na szczęście ta wcale nie jest zarezerwowana wyłącznie dla profesjonalistek i nie musi być skomplikowana. Przykładem jest miękkie modelowanie, które sprawia, że wszystko jest ze sobą naturalnie połączone. Taki efekty możemy uzyskać używając nowej metody konturowania twarzy underpainting od Armaniego. Nadaje ona skórze efekt wymodelowania światłem. Używamy dwóch korektorów jasnego i ciemnego do stworzenia idealnej bazy, na której aplikujemy niewielką ilość podkładu.

Róż na 2026 rok

Róż nadal stanowi ważny element makijażu i tu również sięgamy głównie po produkty w płynie, które szybko i bezbłędnie się aplikuje i które są bardzo trwałe. Róże w kolorze czerwonym będę hitem 2026. Już teraz dobrze zaopatrzyć się w Luminous Silk Cheek Tint Shine 42S Burning Sun, a także Glow Blush 60 FASCINATING/61 ROUGE.

Rozświetlacz na 2026 rok

W 2026 roku podkreślamy kości policzkowe. Luminous Silk Acqua Highlighter 01, który jest niczym biżuteria do twarzy, to wybór doskonały z kilku powodów. Dzięki jedwabisto-żelowej formule idealnie wtapia się w skórę tworząc tafle. Do tego wybierając konkretnie odcień 01 wpisujemy się w dodatkowy trend. W końcu kolorem roku 2026 Pantone został Cloud Dancer. Prawdziwa perła w nowoczesnym wydaniu.

Usta na 2026 rok

Nadal króluje kontur, ale kontur mocno wyblendowany - rozmazany niczym gra światła i cieni. Lekko obrysowanie usta brązowo-czekoladową kredką Smooth Silk Eye Pencil nr 12 i lekko opuszkiem palca przetarty kontur wychodzący za krawędzie ust to jest to. Taki modny makijaż ust dopełniamy pomadką w kolorze czerwieni lub brązu, a więc Lip Power 206 lub 107 - również zaaplikowana na środek delikatnie ruchem wklepującym.

Oczywiście nadal królują błyszczyki oraz balsamy z lekkim pigmentem, dokładnie taki jak Prisma Glass 02 i 03.