Morskie Oko to jeden z najpopularniejszych punktów turystycznych w Tatrach. Co roku latem roi się tu od odwiedzających, którzy chętnie wybierają się na piesze wędrówki. Okazuje się jednak, że nie każdy decyduje się na aktywność fizyczną tego typu. Część turystów chętnie korzysta z transportu, o którym w ostatnim czasie słyszy się sporo w mediach, a fotografie wykonane w miniony weekend mówią same za siebie. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Awantury na trasie do Morskiego Oka. Turyści oburzeni. W głowie się nie mieści

Oto co działo się na trasie na Morskie Oko. Turyści czekali w długich kolejkach

Fakt, że wielu turystów wyruszyło nad Morskie Oko, nikogo nie dziwi. Zaskakujące mogą być jednak kadry, które zostały udostępnione przez portal Gazeta Krakowska. Na zdjęciach widać, że kolejki do fasiągów z końmi ciągnęły się na wiele metrów, co nie spodobało się internautom.

Lenistwo i całkowity brak empatii

To jest chore

- czytamy w sekcji komentarzy na Facebooku.

Kwestia wykorzystywania koni w ten sposób budzi kontrowersje od lat, a w ostatnim czasie cała sprawa została jeszcze bardziej nagłośniona. Zaczęto nawet rozmyślać nad zainwestowaniem w elektryczne busy, które pojawiły się na jazdach testowych na trasie Morskiego Oka. Miejmy więc nadzieję, że lada moment zastąpią one transport konny.