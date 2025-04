Kontrowersje wokół premiery "Hamleta" Jana Englerta

Jan Englert ostatnio znów znalazł się w centrum uwagi. To był zdecydowanie jego weekend. W sobotę, 12 kwietnia, w Teatrze Narodowym odbyła się premiera spektaklu "Hamlet" w reżyserii Jana Englerta, co było zwieńczeniem jego 28-letniej pracy na stanowisku dyrektora artystycznego placówki. Na premierze niespodziewanie show skradli nie aktorzy, tylko... Monika Olejnik, która do teatru przyszła ubrana co najmniej dziwnie. Postawiła bowiem na przezroczystą kreację i czerwoną bieliznę. Sama sztuka wzbudzała kontrowersje na długo przed premierą. Wszystko za sprawą żony Jana Englerta - Beaty Ściabakówny i jego córki - Heleny Englert. Panie znalazły się w obsadzie spektaklu, co wywołało oskarżenia o nepotyzm. Jan Englert miał je... w głębokim poważaniu. - To mnie nie obchodzi. Nie przejmuję się krytyką - wypalił w rozmowie z o2.pl. Już po premierze artysta pojawił się w programie "Halo, tu Polsat". I znów wywołał burzę. Wygląda na to, że Jan Englert grubo przesadził.

Aktor i reżyser zdawał się być ogólnie niezadowolony z tego, że ktoś z nim rozmawia. Mimo to dziennikarz telewizji Polsat Maks Behr starał się cokolwiek z wywiadu wycisnąć. Szło jednak jak po grudzie. W pewnym momencie Jan Englert potraktował go jak chłystka. Reporter próbował dowiedzieć się, dlaczego artysta zdecydował się swoją pracę artystyczną zwieńczyć "Hamletem". Po chwili pewnie żałował, że spytał...

Proszę pana, koniec tego pytania, dostaję je od wszystkich państwa. Pytanie aktora, reżysera, dlaczego robi "Hamleta", jest banalnym do bólu, bo nie ma lepszego utworu. Koniec

- postawił dziennikarza do pionu Jan Englert. Potem było jeszcze gorzej. Pytania najwyraźniej nie trafiały w gust rozmówcy. Na koniec reżyser wykazał się całkowitym brakiem kultury.

Strasznie pan mnie nudzi, przepraszam bardzo, ale pan jeden temat jątrzy w kółko, ja mam odpowiadać w kółko na to samo pytanie. Mówię krótko i węzłowato: mam nadzieję, że pokolenie, dla których już nie jest sensacją portal i nie mają już parcia na szkło, które zaczyna sięgać głębiej, dalej, to pokolenie ma szansę obronić się przed sztuczną inteligencją. Koniec. Jak pan lubi sztuczną inteligencję, to pan leży. Do widzenia!

- pieklił sie Jan Englert. Następnym razem może niech porozmawia sam ze sobą. Wtedy pewnie pytania mu dopasują.

