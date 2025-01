Obsada "Hamleta" wywołała burzę w sieci, ponieważ w głównych rolach reżyser spektaklu obsadził żonę - Beatę Ścibakównę i córkę - Helenę Englert. Teatr Narodowy wydał jednak oficjalne oświadczenie, w którym zaprzecza wszelkim nieprawidłowościom i podkreśla, że wszelkie decyzje dotyczące obsady i działalności artystycznej były podejmowane zgodnie z obowiązującymi standardami. Mimo to sprawa wywołała burzę w sieci i w branży teatralnej.

W obliczu medialnych spekulacji głos zabrała Barbara Kurdej-Szatan, która zna zarówno Jana Englerta, jak jego córkę Helenę. Kurdej-Szatan podkreśliła, że nie zgadza się z zarzutami dotyczącymi nepotyzmu i w obliczu zmian w Teatrze Narodowym postanowiła wyrazić swoje wsparcie dla koleżanki z branży.

Helena jest przede wszystkim wykształconą aktorką! Idealnie pasującą do roli Ofelii. Przezdolną, o ogromnej wrażliwości, pracowitą, ambitną, pomysłową, magnetyzującą, zdyscyplinowaną. Osobą szczerą, serdeczną i kochaną, myślącą o innych i jeszcze na dodatek piękną!

– komentuje całą sprawę Kurdej-Szatan pod postem na Instagramie. Aktorka dodała, że ich wspólna praca nad spektaklem była bardzo satysfakcjonująca, a sama Helena w pełni zasłużyła na swoje miejsce w teatrze.

To ich pierwszy wspólny spektakl, a skoro dyrektor żegna się z teatrem, nie wiadomo, czy nie ostatni w ogóle. To wzruszające i piękne, i ja czekam bardzo na efekty. Hela go!