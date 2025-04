Tak rodzice Peli zareagowali na jego rozstanie z Kaczorowską! Ojciec "się nie patyczkował"

Moi rodzice byli wspierający i dalej są wspierający. Mimo że nie mieszkają w Warszawie i nie widuję się z nimi tak bardzo często, to o każdej godzinie dnia i nocy mogłem do nich zadzwonić. Wszyscy przyjeżdżali do mnie, jak ich potrzebowałem - z jednej strony byli zszokowani, a z drugiej strony mój kochany tata powiedział, że: "on przeczuwał". Wiadomo, tata zawsze wie - to jest najważniejsze. Nie czuli się z tym okej. Przeżywali tak samo, jak ja przeżywałem ze względu na to, że jestem ich synem jesteśmy bardzo blisko. (...) Nie ma tematów, które byśmy pomijali w rozmowach. Nawet jeżeli to są trudne tematy, to my te tematy poruszamy, więc naprawdę czuję się z nimi blisko. Oni przeżywali to równie intensywnie, jak ja.