Wyciekły zdjęcia z romantycznego spotkania Kaczorowskiej i dźwiękowca. Myśleli, że nikt ich nie widzi

Serwis Pudelek.pl opublikował zdjęcia z zagranicznej randki Agnieszki Kaczorowskiej. Według informatorów, gwiazda spotkała się we wrześniu 2024 roku w Belgii z mężczyzną poznanym w dżungli. Para najwyraźniej nie kryła się ze swoimi uczuciami, sądząc, że pozostanie anonimowa.

Romantyczne spotkanie Agnieszki Kaczorowskiej i dźwiękowca w Europie sugeruje, że utrzymywali kontakt i mieli sobie wiele do powiedzenia po powrocie z planu "Królowej przetrwania". Na opublikowanych w portalu Pudelek.pl zdjęciach aktorka przytula i całuje mężczyznę, który z całą pewnością nie był jej mężem.

Zaledwie kilka miesięcy później, na początku 2025 roku, Agnieszka Kaczorowska została przyłapana w Warszawie na spacerze z innym mężczyzną – aktorem Marcinem Rogacewiczem. Artysta zdobył popularność m.in. dzięki roli w serialu "Komisarz Alex". Na wspólnych zdjęciach para wydawała się swobodna i uśmiechnięta, co natychmiast wywołało falę spekulacji. Zarówno Agnieszka Kaczorowska, jak i Marcin Rogacewicz nie skomentowali publicznie charakteru swojej relacji, pozostawiając fanów w sferze domysłów. Atmosferę podgrzewał fakt, że aktor także rozstał się z żoną i matką czwórki swoich dzieci. Trochę "światła" na sprawę rzucił jednak Maciej Pela.

W przeciwieństwie do Agnieszki i Marcina, Maciej Pela zdecydował się skomentować medialne doniesienia. W rozmowie z Pudelkiem zasugerował, że jego (wkrótce była) żona jest na etapie budowania nowego życia uczuciowego, a Marcin Rogacewicz odegrał w nim pewną rolę.

Agnieszka, jak sama wielokrotnie wspomniała, układa sobie życie na nowo. Pan Marcin to pewnie fajny facet, skoro wpada do naszego domu na kolacje, a Agnieszka zapoznała go z dziewczynkami. Zresztą sam ma gromadkę, podobno jest bardzo zaangażowanym tatą, więc to o czymś mówi – powiedział Pela w rozmowie z Pudelkiem.