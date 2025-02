Poranna schadzka Kaczorowskiej. Randkuje z przystojnym aktorem, który właśnie bierze rozwód. DUŻO ZDJĘĆ

Romuald Lipko nie żyje. To już 5 lat! Zabił go nowotwór dróg żółciowych. TVP uhonorowała muzyka Budki Suflera wyjątkowym filmem

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na romantycznym spacerze

Umówili się przed południem. Około godz. 11:30 Agnieszka Kaczorowska zabrała zakapturzonego towarzysza z warszawskiego Powiśla. Udali się na spacer do mroźnych, ale nadal romantycznych Łazienek Królewskich. Zimno nie przeszkadzało im, by na 40 minut usiąść na ustronnie położonej ławce. Okazało się, że mężczyzną, z którym spotkała się Kaczorowska był przystojny gwiazdor serialu "Komisarz Alex", Marcin Rogacewicz.

Po kilkudziesięciominutowej pogawędce było im mało, więc spacerowali jeszcze alejkami parku. Spędzili razem dwie godziny. Z ich ust nie schodziły uśmiechy. Nie brakowało flirciarskich spojrzeń w oczy, a podczas spaceru przypadkowych niby otarć.

Co ciekawe, media właśnie wyśledziły, że aktor postanowił rozstać ze swoją żoną i matką czwórki jego dzieci. Pozew rozwodowy miał trafić do sądu na początku tego roku.

NIE PRZEGAP: Kaczorowska i Pela szykują się do rozwodu. Nie będzie orzeczenia o winie?! Wyciekły szczegóły

Kaczorowska poznała Rogacewicza ze swoimi córkami

Pytani przez media o to, co ich łączy, oboje milczą. Bardziej rozmowny był za to mąż Agnieszki Kaczorowskiej. Zasugerował, że aktorzy spotykają się znacznie częściej. Kaczorowska miała bowiem poznać już Rogacewicza ze swoimi córkami - Emilką (6 l.) i Gabrysią (4 l.).

- Agnieszka, jak sama wielokrotnie wspomniała, układa sobie życie na nowo. Pan Marcin to pewnie fajny facet, skoro wpada do naszego domu na kolacje, a Agnieszka zapoznała go z dziewczynkami. Zresztą sam ma gromadkę, podobno jest bardzo zaangażowanym tatą, więc to o czymś mówi - powiedział Pela uszczypliwie w rozmowie z Pudelkiem.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądał romantyczny spacer Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza.