Kaczorowska zalana łzami z tęsknoty za Pelą! "Najpiękniejsza drużyna na świecie to mój mąż i dziewczyny"

A to dopiero zaskoczenie! Agnieszka Kaczorowska opowiedziała, jak bardzo tęskni za mężem i z trudem połykała łzy! W środku dżungli Bożenka z Klanu wypowiadała się o Macieju Peli miłością i zachwytem. A po powrocie zakończyła związek. O co w tym wszystkim chodzi? Zobacz, co mówiła Kaczorowska w najnowszym odcinku "Królowej przetrwania".