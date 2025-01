Jan Englert obsadził córkę i żonę w spektaklu. W sieci burza, a aktor ucina dyskusję

Jerzy Englert i Beata Ścibakówna od dawna tworzą zgrany duet nie tylko prywatnie. Aktorka jest częścią zespołu Teatru Narodowego zarządzanego przez jej męża. Teraz dołączyła do nich córka, Helena, która w kwietniu wystąpi u boku matki w spektaklu ojca. Po tej informacji w sieci zawrzało. Co na to sami zainteresowani?