Helena Englert nie ukończyła studiów w USA. Wysokość czesnego zwala z nóg

Helena Englert to córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny, która już od dziecka pojawiała się na salonach. Rodzice zarazili ją pasją do sztuki - Helena Englert jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa postanowiła, że wyruszy na studia aktorskie do USA.

Jak donosił Pudelek, za rok studiów na New York University Tisch School należało zapłacić wówczas aż 300 tysięcy złotych. Jan Englert i Beata Ścibakówna postanowili pomóc córce w spełnieniu jej amerykańskiego snu. Okazało się jednak, że Helena Englert nie ukończyła studiów w USA - po niespełna dwóch latach wróciła do Polski. Dlaczego chciała spróbować swoich sił na amerykańskiej uczelni i jak ocenia wyjazd? Opowiedziała o tym w rozmowie z "Faktem".

- Nie chciałam studiować w Polsce, bo zawsze chodziłam do międzynarodowych szkół, więc to było naturalne przedłużenie mojej edukacji. Chciałam spróbować - deklarowała. - Wiedziałam, że mam warsztat językowy, i wierzyłam, że mam też warsztat aktorski wystarczający, by spróbować. Chyba też chodziło o to, żeby spróbować zdawać. Ale teraz trochę żałuję, że zrzuciłam kiedyś polską Akademię Teatralną na drugi tor, bo jestem z niej zadowolona.

Córka Englerta i Ścibakówny wróciła do Polski i skończyła Akademię Teatralną w Warszawie

Córka Jana Englerta wyznała "Faktowi", że nie czuła się dobrze w Stanach Zjednoczonych. Za to studia w Polsce pozwoliły aktorce na częstsze widywanie się z bliskimi.

- Z perspektywy czasu jestem zadowolona, że uczę się w Polsce - mówiła w rozmowie. W Ameryce się nie odnalazłam - oceniła. - Może to kwestia czasu, bo jednak wyjechałam, a potem wszystkich dopadła pandemia. Może gdybym mogła tam dokończyć rok akademicki, a nie studiować online ze swojego pokoju, miałabym inne refleksje. Jestem jednak zadowolona z tego, gdzie życie mnie poniosło. Gdyby ktoś powiedział mi cztery lata temu, że będę szczęśliwa, to bym się zaśmiała na głos. A teraz czuję ogromną wdzięczność za to, że mogę tu być i pracować, bo wcale to nie jest takie oczywiste.

Helena Englert ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie w 2023 r. Ma na swoim koncie role w takich produkcjach jak "Barwy szczęścia", "Znaki", "Układ zamknięty", "Diagnoza" czy "Pokusa". Świetnie oceniono jej rolę w serialu HBO „#BringBackAlice”. Myślicie, że córka Englerta i Ścibakówny zrobi wielką karierę?

