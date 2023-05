Helena Englert nie chciała uczyć się od ojca? Władze uczelni poszły jej na rękę

Ewa Farna przykleiła sobie włosy do czoła! Co to ma być?! Grzywka rozkłada na łopatki

Helena Englert była gościem audycji "WojwódzkiKędzierski". Aktorka opowiedziała o swoim domu rodzinnym, relacjach z bliskimi oraz studiach w warszawskiej Akademii Teatralnej. Dziennikarze zapytali bez ogródek, jak wyglądał jej egzamin na państwową uczelnię. W końcu jest córką wykładowcy tejże i pochodzi z rodziny o mocnych, aktorskich tradycjach. Prowadzący byli ciekawi, czy miało to wpływ na decyzję komisji egzaminacyjnej.

Helena Englert o egzaminach na PWST: "Czułam, że było bardzo neutralnie"

Nie doszukali się tu jednak żadnej sensacji. Helena wyznała, że nie czuła się w żaden sposób wyróżniona w czasie egzaminów wstępnych. Dodała, że było tak jak powinno być i nic nie była w stanie wyczytać. Zdradziła jednak dziennikarzom, że władze akademii poszły na pewnie ustępstwo w kwestii zajęć. Odbyło się to już w czasie, kiedy była studentką.

Englertówna poprosiła władze uczelni o zmianę grupy. Nie chciała chodzić na wykłady ojca?

Młoda aktorka nie chciała, by uczył ją tata. Uważała, że będzie to niekomfortowe nie tyle dla niej i Jana Englerta, ale przede wszystkim kolegów z grupy. Poprosiła więc władze uczelni o przydzielenie jej do grupy, którą prowadziła Agata Kulesza, a te przystały na jej prośbę. - Rozmawiałam na ten temat z władzami szkoły i doszliśmy do porozumienia. Chodziło o to, że mój tata uczy na trzecim roku i jedną grupę uczył mój tata, a drugą grupę uczyła Agata Kulesza. Była po prostu zgoda na to, że ja nie będę w grupie, którą uczy mój tata. Ja się na to zgodziłam, władze szkoły się na to zgodziły - wyjaśniła aktorka. Dodała później, że prosząc o taką roszadę miała głównie na myśli komfort pozostałych studentów. - Chodziło o to, żeby nikogo nie stawiać w niekomfortowej sytuacji. Żeby moi koledzy z grupy mogli normalnie czerpać wiedzę od profesora, nie myśląc o tym, że mają na sali jego córkę. To byłoby niesprawiedliwe - stwierdziła.

Jan Englert z dumą mówi o samodzielności córki

Odkąd Helena Englert zaczęła stawiać pierwsze kroki na swojej ścieżce zawodowej, starała się radzić sobie bez pomocy rodziców. Aby nieco odciąć się od środowiska, w którym była znana wyjechała nawet na studia do Nowego Jorku, gdzie była po prostu jedną ze studentek. Po roku w USA postanowiła jednak powrócić do Polski. Jan Englert w jednym z wywiadów wyznał, że córka nie chciała od niego rad w kwestii kariery. Choć zdawał sobie sprawę, że i tak zawsze będą plotki, że tata załatwił. - To chyba trochę wyleczyło moją córkę z ambicji "englertowskich", że dostała się Tisch School of the Arts. Tam nikt nie może powiedzieć, że tato jej załatwił, bo tam tatuś jest "nobody" (ang. nikim) - powiedział w rozmowie z Marcinem Prokopem.

Helena Englert: Gdyby nie przerwała aktorstwa w USA to nie zagrałaby w „Pokusie"