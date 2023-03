Helena Englert wyszła na ściankę i zaskoczyła wszystkich. Ogromna przemiana, jest nie do poznania

Helena Englert w środę, 29 marca, pojawiła się na uroczystej premierze nowego serialu HBO Max "#BringBackAlice", gdzie gra jedną z głównych ról. Córka Beaty Ścibakówny i Jana Englerta pojawiła się na ściance w towarzystwie innych znanych aktorów. Ale to właśnie Helena Englert przyciągała wzrokiem swoją nietypową stylizacją: w długich włosach i odważnym makijażu. Nie przypominała samej siebie! Co za przemiana... Prawdopodobnie wszystko na potrzeby produkcji, która zadebiutuje na platformie 14 kwietnia. Serial opowiada historię zaginionej nastolatki. Po roku dziewczyna wraca do domu i próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nie wszyscy cieszą się jednak z jej powrotu. To polska produkcja, która pojawi się na HBO Max. Szczegóły poniżej.

Helena Englert w nowym polskim serialu HBO Max "#BringBackAlice"

Serial HBO Max "#BringBackAlice" będzie miał sześć odcinków. Produkcję wyreżyserował Dawid Nickel, a za scenariusz odpowiadają Caleb Ranson, Marcin Kubawski i Miłosz Sakowski. Producentkami są Marta Habior i Izabela Łopuch, producentem wykonawczym z ramienia HBO Max - Antony Root, Johnathan Young i Steve Matthews, producentem wykonawczym ze strony Telemark - Maciej Kubicki i Anna Kępińska, a producentem liniowym - Robert Feluch. Zdjęcia realizował Mikołaj Syguda. Scenografię przygotował Jakub Zwolak, kostiumy - Andrzej Sobolewski, a za stylizację fryzur i charakteryzację odpowiadali Kacper Rączkowski i Aleksandra Dutkiewicz.

Oprócz Heleny Englert, na oficjalnej premierze pojawili się również m.in. Wojciech "Łozo" Łozowski, Beata Ścibakówna (mama Heleny) czy Martyna Kaczmarek. Widzowie serial zobaczą 14 kwietnia.

