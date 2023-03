Kapitalny trik na zabezpieczenie balkonu przed gołębiami. Spryskaj go tym domowym płynem za 3 zł, a ptactwo nie zbliży się do twojego balkonu

„#BringBackAlice” to kolejny polski serial oryginalny HBO. Produkcja, w której główną rolę gra Helena Englert opowiada historię dwóch zaginionych nastolatek. W obsadzie jest jednak znacznie więcej znanych nazwisk. Pełna tajemnic opowieść dla młodzieży zadebiutuje w HBO Max w pierwszej połowie kwietnia.

#BringBackAlice – fabuła. O czym jest polski serial HBO? Zwiastun

#BringBackAlice” to nowy serial oryginalny HBO. Opowiada historię dwóch zaginionych nastolatek. Gdy po roku jedna z nich szczęśliwie wraca do domu, musi odnaleźć się w nowej i jak się okazuje, pełnej tajemnic rzeczywistości… Trójmiejska społeczność jest wstrząśnięta zaginięciem popularnej influencerki - Alicji Stec (Helena Englert). Po roku intensywnych poszukiwań, nastolatka zostaje odnaleziona w tajemniczych okolicznościach. Niestety internetowa idolka i dziewczyna z tzw. dobrego domu, niemal nic nie pamięta. Ze strzępków informacji, niepokojących flashbacków i fragmentarycznych wspomnień próbuje odtworzyć przeszłość. Nie wszyscy jednak wierzą, że straciła pamięć. Wkrótce okazuje się, że tego samego dnia zniknęła bez śladu także inna nastolatka – Wera. Brat zaginionej, Tomek, podejrzewa, że to właśnie Alicja może być kluczem do odnalezienia jego siostry. Powrót influencerki staje się też źródłem konfliktów w grupie jej ukochanych przyjaciół. Łączy ich bowiem mroczny sekret, a od zawsze wiadomo, że tajemnica to najsilniejsza więź. Poniżej zobaczysz zwiastun serialu.

#BringBackAlice. Kiedy premiera serialu na HBO Max i ile jest odcinków?

Serial „#BringBackAlice” będzie miał premierę w piątek, 14 kwietnia na HBO Max. Produkcja skasa się z sześciu odcinków. „#BringBackAlice” wyreżyserował Dawid Nickel („Ostatni komers”). Za scenariusz odpowiadają Caleb Ranson („Morderstwa w Midsomer”, „W 80 dni dookoła świata”), Marcin Kubawski („Dzień Babci”) i Miłosz Sakowski („Dzień Babci”). Producentami są Marta Habior i Izabela Łopuch, producentem wykonawczym z ramienia HBO Max - Antony Root, Johnathan Young i Steve Matthews, producentem wykonawczym ze strony Telemark - Maciej Kubicki i Anna Kępińska, a producentem liniowym - Robert Feluch. Zdjęcia realizował Mikołaj Syguda. Scenografię przygotował Jakub Zwolak, kostiumy - Andrzej Sobolewski, a za stylizację fryzur i charakteryzację odpowiadali Kacper Rączkowski i Aleksandra Dutkiewicz.

#BringBackAlice na HBO Max. Obsada

W obsadzie serialu „#BringBackAlice” zobaczymy m.in. Helenę Englert, Marietę Żukowską, Jowitę Budnik, Katarzynę Gałązkę, Marcela Opalińskiego, Milę Jankowską, Sebastiana Delę, Stanisława Linowskiego, Bartka Deklewę, Vitalika Havryla, Natalię Iwańską, Adama Cywkę, Marcina Steca i Sandrę Drzymalską.

