Na pierwsze odcinki wiele osób czeka z obawą. „The Last of Us” to serial HBO oparty na kultowej grze studia Naughty Dog. Jednak historia pokazuje, że jeszcze nikomu nie udało się zekranizować gry w taki sposób, by zadowoleni byli gracze i ci, którzy nie grają. Jak będzie tym razem? Czas pokaże. Sprawdź, gdzie i kiedy oglądać „The Last of Us”, ile odcinków liczy seria i kto jest w obsadzie.

The Last of Us. Kiedy o której godzinie i gdzie obejrzeć serial?

„The Last of Us” to serial produkcji HBO. Produkcja będzie miała premierę 16 stycznia 2023. Pierwszy odcinek serialu jest już dostępny na platformie HBO Max. Na kanale HBO można go oglądać tego samego dnia ale o godzinie 20:10. Niestety nawet posiadacze subskrypcji na HBO Max nie będą mogli obejrzeć całego serialu w dniu premiery.

The Last of Us. Odcinki

„The Last of Us” w pierwszym sezonie liczy dziewięć odcinków. W każdy kolejny poniedziałek począwszy od 16 stycznia 2023 będzie można obejrzeć nowy epizod. Na razie nie wiadomo czy będą kolejne części. Warto jednak dodać, że Serial HBO oparty na znanej na całym świecie i cenionej przez graczy i krytyków grze wideo Naughty Dog, został napisany i wyprodukowany przez Craiga Mazina („Czarnobyl”) i Neila Druckmana (dyrektor kreatywny studia Naughty Dog) dlatego wieli fanów pokłada w nim duże nadzieje. Serial już zbiera dobr3e recenzje więc nie wykluczone, że powstaną kolejne sezony.

The Last of Us. O co chodzi? Fabuła

Historia przedstawiona w The Last of Us rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak współczesna cywilizacja została zniszczona. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

The Last of Us. Obsada

W serialu wystąpią: Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy, Anna Torv jako Tess, Nico Parker jako Sarah, Murray Bartlett jako Frank, Nick Offerman jako Bill, Storm Reid jako Riley, Merle Dandridge jako Marlene, Jeffrey Pierce jako Perry, Lamar Johnson jako Henry, Keivonn Woodard jako Sam, Graham Greene jako Marlon, Elaine Miles jako Florence, a także Ashley Johnson oraz Troy Baker.

