i Autor: Michal Zebrowski/East News

"chory, zaburzony łeb"

Józefaciuk z sejmowej mównicy mówił o religii. Porównał ją... do męskiego prącia!

pmar 14:55 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Marcin Józefaciuk w ubiegłym roku po raz pierwszy dostał się do Sejmu. Poseł, odnosząc się do obywatelskiego projektu ustawy o "obronie chrześcijan", pozwolił sobie na szalenie niestosowne porównanie. Przedstawiciel KO z sejmowej mównicy wprost porównał religię do... męskiego przyrodzenia! Nawet prowadzący obrady Włodzimierz Czarzasty, którego ciężko posądzać o obrońcę wiary w Boga, wprost stwierdził, że "słabe to było".