Berkowicz wrzucił zdjęcie do sieci! Posypały się gratulacje

Ostatni czas jest bardzo dynamiczny w życiu Konrada Berkowicza. Nie dość, że w czasie wyborów samorządowych 2024 miał pełne ręce roboty, bo startował na prezydenta Krakowa. Co prawda w wyborach nie odniósł sukcesu, ale w życiu prywatnym jest zupełnie inaczej! Niedawno jego rodzina się powiększyła. Poseł Konfederacji pochwalił się w mediach społecznościowym uroczym zdjęciem przedstawiającym dłonie jego i żony oraz maleńką dziecięcą rączką. Tym samym przekazał, że na świat przyszło jego dzieci. Polityk do zdjęcia z maleństwem dodał też wywołujący wzruszenie opis: - Córeczka tatusia na pokładzie! 🤍 „Gdy jesteś wolny, świat należy do ciebie” córeczko… MUSTANG Z DZIKIEJ DOLINY [DreamWorks] - nasza ulubiona bajka 😉 O ten Świat, dla Ciebie, będę walczył! - brzmi wpis. Pod zdjęciem od razu posypały się gratulacje.

Kim jest Konrad Berkowicz?

To poseł, który w Sejmie zasiada już drugą kadencję. Z wykształcenia jest programistą. Po maturze zaczął studia informatyczne na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a już na drugim roku studiów pracę na uczelni – współpracował z Uczelnianym Centrum Informatyki AGH, czytamy na jego stronie. Ciekawostką jest, że Berkowicz pracował jako instruktor w szkole tańca. Ukończył też filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie Konrad Berkowicz jest kandydatem w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jest "jedynką" z okręgu obejmującego woj. małopolskie i woj. świętokrzyskie.

