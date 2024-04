Ile siedziała i za co naprawdę skazana została Dagmara Kaźmierska? To rozwiewa wszelkie wątpliwości

"Dojrzałość ma to do siebie, że przestajesz oceniać książki po samej okładce. Że znasz i tolerujesz już swoje wady i zalety. A przede wszystkim, że nabierasz dystansu. I wiesz co w życiu najważniejsze. (..) A młodym, krnąbrnym życzymy więcej wiary w TYCH starszych! Jeszcze dajemy radę ! Z makijażom czy bez! Z obwisłym biustem, czy tez dobrze wymodelowanym, a nawet i z jego brakiem. Z włosami siwymi lub i gładką łysiną! Mamy w sobie więcej siły i determinacji niż Wam się wydaje! Piękni i Młodzi już byliśmy… Teraz jesteśmy po prostu szczęśliwi…" - napisała ostatnio Koroniewska na Instagramie, gdy internauci po raz kolejny wytknęli aktorce wiek. Najpierw wrzuciła do nich kilka słów w poważnym tonie, a następnie poprawiła zabawnym nagraniem o znojach bycia od 20 lat z tym samym mężczyzną. Sprowokowała w ten sposób dyskusję, o upływie czasu i o tym, że każdy etap życia ma swoje zalety. A nas sprowokowała do okopania starych zdjęć obojga. Zobaczcie w galerii, jak zmienili się przez te lata. Naszym zdaniem, można im tylko pozazdrościć.

Na pierwsze spotkanie z Koroniewską Dowbor spóźnił się niemal dwie godziny

Joanna Korniewska wpomniała kiedyś swoje pierwsze spotkanie z Maćkiem Dowborem. Tego dnia była umówiona na planie serialu "M jak miłość" z pewnym młodym dziennikarzem. Niefrasobliwy reporter spóźnił się na wywiad prawie dwie godziny! Na szczęście dla niego Joanna zawsze była niezwykle cierpliwa i wspaniałomyślna, więc i tym razem wytrwale czekała na pojawienie się rozmówcy. Ten wywiad zmienił jej życie na zawsze. Zaczęli się spotykać, pobrali się, mają dwie wspaniałe córki. A niewiele brakowało, a nie byłoby happy endu. Joanna podzieliła się tym z fanami na Instagramie. - Czy też zastanawiacie się jakby wyglądało Wasze życie, gdybyście w pewnym momencie, czasem w ułamku sekundy podjęli inną decyzję? Za chwile dodała jednak w żartobliwym tonie: - Gdyby nie moja anielska cierpliwość i wrodzona wspaniałomyślność nigdy nie miałabym… tylu siwych włosów, dwójki dzieci, kredytu w CHF itd, itd…

