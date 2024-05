Eurowizja 2024: Luna walczy o finał. Gdzie można zobaczyć jej występ?

Eurowizyjne występy naszych reprezentantów zawsze wzbudzają ogromne emocje. W ubiegłym roku głośno było o Blance i jej "Bejbie", w tym roku pałeczkę przejęła Luna. Jej piosenka "The Tower" zrobiła wrażenie na jurorach TVP, którzy uznali ją za godną reprezentantkę Polski. 24-latka pokonała m.in. faworytkę widzów, czyli Justynę Steczkowską.

Wybór Luny sprawił, że polscy fani Eurowizji podzielili się na dwa obozy. Niektórzy wróżą sromotną porażkę i nie szczędzą jej słów krytyki w komentarzach. Inni wierzą, że uda jej się zachwycić widzów na całym świecie. Co ciekawe, dobrej myśli są również... bukmacherzy, według których ma aż 75% szans na przejście dalej.

Luna nie traci optymizmu przed występem na Eurowizji 2024

Niedawno do sieci trafił filmik z jednego z koncertów promujących Eurowizję. Wokal Luny pozostawiał wiele do życzenia. Jednak zanim złośliwcy mogli napisać "a nie mówiliśmy", okazało się, że piosenkarka zmagała się z zapaleniem krtani, przez co musiała odwołać kilka występów. Wszystko wskazuje na to, że Luna wróciła do zdrowia. Od kilku dni przebywa już w Malmö i ma za sobą pierwsze próby oraz występ z gotową scenografią. W rozmowie z nami nie kryła optymizmu.

- Jestem zadowolona po próbach, scena jest przepiękna i muszę przyznać, że robi ogromne wrażenie. Kiedy na nią weszłam, poczułam się wyjątkowo, kiedy zobaczyłam scenografię, nasze rekwizyty, dwie wieże, kostiumy... Poczułam, jakbym wniknęła w tę opowieść, którą chcę stworzyć, w tę baśń. I mam nadzieję, że taki efekt uda mi się uzyskać. Jeszcze oczywiście jest kilka guzików, które trzeba dopiąć, ale myślę, że wszystko będzie idealnie i przede wszystkim, że w moim występie będzie dużo prawdy i szczerych emocji, przekazu dla całej Europy - mówiła Luna.

Eurowizja 2024: Gdzie i kiedy zobaczyć występ Luny?

Finał Eurowizji odbędzie się w sobotę 11 maja. Czy zobaczymy w nim również Lunę? Najpierw musi zdobyć głosy widzów półfinału. 24-latka wystąpi w pierwszym z nich, który odbędzie się już dzisiaj wieczorem. 6 maja Luna zaprezentuje swoje umiejętności na eurowizyjnej scenie. Reprezentantka Polski wystąpi jako szósta. Półfinał transmitowany będzie na antenie TVP1 oraz oficjalnym kanale YouTube Eurowizji od godziny 21. Drugi półfinał odbędzie się w czwartek 9 maja.

Eurowizja 2024. Luna tuż przed występem ujawnia nam kulisy wielkiego konkursu. "Jest trochę stresu, ale..."

