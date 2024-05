TVP nagrało próbę Luny. Fani zachwyceni oprawą show artystki

Kto wygra Eurowizję 2024? Co z Polską? Tym artystom bukmacherzy dają największe szanse na zwycięstwo

Wujek wygadał się o partnerze Małgorzaty Tomaszewskiej. To on jest ojcem dziecka byłej prezenterki TVP

Mocno go zachwala

Eurowizja 2024 już niedługo. W najbliższy wtorek 7 maja rozpocznie się 68. edycja muzycznego konkursu. W pierwszym półfinale wystąpi nasza rodaczka - Luna. 24-latka zaśpiewa na scenie utwór "The Tower". To właśnie ta piosenka zawalczy o awans do sobotniego finału.

Zobacz też: Gruba afera z Luną. Punktacja została sfałszowana

Polska już niedługo wystąpi w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie. To właśnie w szwedzkim Malmo będziemy mogli oglądać Lunę. Dziewczyna ma za sobą już dwie próby na scenie Eurowizji 2024. Na scenie podczas występu naszej polskiej artystki nie zabraknie wizualizacji przedstawiających szachownicę oraz wielki księżyc. Na widzów czeka też inna atrakcja. W trakcie prezentacji piosenki Lunie mają towarzyszyć trzej tancerze oraz dwie ogromne wieże.

Zobacz też: Polska piosenka na Eurowizję 2024. Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o "The Tower" Luny

Internauci ostro o występie Luny

Po pierwszej próbie opinie na temat Luny były mocno podzielone. Niektórzy uznali występ za kiczowaty. Znaleźli się jednak i tacy, którym show przypadło do gustu. Po drugiej próbie w sieci pojawiło się nagranie, na którym wyraźnie widać fragment występu Polki. Wiele osób zwróciło uwagę na starannie przygotowane wizualizacje.

"Ujęcie z koniem jest fenomenalne, mega to Wam wyszło"

"Jejku, występ zapowiada się zjawiskowo"

"Jak na tyle biegania po scenie, to naprawdę nie brzmi źle, podoba mi się" - pisali w sieci.

Zobacz też: Luna ma zapalenie krtani, ale nie zrezygnuje z Eurowizji. Zdradziła nam, czym się leczy!

Oczywiście nie obyło się też bez kąśliwych uwag. Niektórzy internauci wprost napisali, że to, co przygotowała Luna, nie jest dobre. Według fanów konkursu artystka brzmi gorzej niż Blanka, która brała udział w zeszłorocznej edycji.

"Występ mega! Ujęcie z koniem bardzo mi się podoba! Ale niestety i tutaj słychać, że kiepski wokal Luny to nie kwestia złego nagłośnienia czy jej choroby. To nie jest numer pod jej głos, po prostu"

"Ona brzmi nawet gorzej od Blanki. Szkoda, bo chciałam dać jej szansę" - można było przeczytać w sieci komentarze zawiedzionych fanów.

Zobacz też: Luna chce pobić Górniak. Padły mocne słowa przed Eurowizją

QUIZ. Eurowizja rządzi - 8 na 10 poprawnych odpowiedzi to już sukces! Pytanie 1 z 10 Kiedy odbyła się pierwsza Eurowizja? W 1945 roku W 1950 roku W 1956 roku Dalej

Sonda Luna na Eurowizji, to dobry wybór? tak nie