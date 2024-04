Luna chce pobić Górniak. Padły mocne słowa

Luna nie kryje, że występ na wielkiej scenie bardzo ją stresuje. Ma jednak nadzieję, że towarzyszące emocje pomogą jej zrobić show, jakiego oczekują od niej fani.

"To się tak ze sobą mieszam. To jest taka nieodłączna mikstura. Ciągle ten stres i ekscytacja. Stres, który jest bardzo ekscytujący. Bardziej się stresowałam, jak nie było tego głosu. Teraz już coraz bardziej jest tylko ekscytacja" - powiedziała w "Fakcie" Luna.

Artystka wyjawiła również, że nie może doczekać się zaprezentowania swoich umiejętności szerszej publiczności.

"Coraz bardziej już czuję, że to się zbliża, że stanę na tej scenie. Naprawdę nie mogę się doczekać, aż zaprezentuję to show, które tworzymy już jakiś czas i mam nadzieję, że uda mi się naprawdę zaskoczyć" - przyznała w dalszej części wywiadu Luna.

Luna chce być lepsza niż Górniak

Luna to Polska reprezentantka na Eurowizję 2024. Wokalistka w rozmowie z dziennikarzami "Faktu" zdradziła, jak się czuje przed występem. 24-latka wprost wyznała, że zamierza zaprezentować się lepiej niż Edyta Górniak.

"Oczywiście, że mam takie marzenie. To na czym się skupiam to nie to, żeby dorównać jakiemuś miejscu, tylko żeby też być tak zapamiętana, żeby stworzyć też tak wyjątkowy występ, który po prostu oczaruje i wyróżni się na tle tych innych. To jest dla mnie najważniejsze. A nie to już, jaka będzie ta końcowa ocena" - wyznała Luna.

Na koniec przyznała, że bardzo chciałaby wygrać muzyczny konkurs. Jeśli wszystko po jej myśli to ma na to ogromne szanse.

"Oczywiście wspaniale byłoby wygrać, ale dla mnie jest najważniejsze stworzyć coś niesamowitego, coś wyjątkowego, coś, czego wcześniej jeszcze nie było na Eurowizji" - wyjawiła Luna.

Kiedy i gdzie odbędzie się Eurowizja 2024?

68. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Szwecji. Wszystko za sprawą zwycięstwa Loreen z utworem "Tattoo". Półfinały odbędą się 7 oraz 9 maja. Z kolei Wielki Finał będzie miał miejsce 11 maja 2024 roku.

