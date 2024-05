Nie uwierzysz, jakie wykształcenie ma Lech Wałęsa! Wielu może uważać to za wstydliwe i to ukrywać

Lech Wałęsa jest jednym z najbardziej znanych Polaków w historii. Był legendarnym przywódcą NSZZ Solidarność, laureatem Nagrody Nobla, a w końcu prezydentem. Został wybrany na głowę państwa w 1990 roku. Bez wątpienia Wałęsę trzeba uznać za osobę poważaną na świecie, co mogą potwierdzać liczne tytułu honorowe nadawane byłemu prezydentowi przez zagraniczne uczelnie. Wałęsa jest doktorem honoris causa ponad 45 uczelni, m.in. Uniwersytetu Harvard, Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, Uniwersytetu Paryskiego, Uniwersytetu Europejskiego w Madrycie, Uniwersytetu Meiji w Tokio, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu.

Zwykle jesteśmy przyczajeni do tego, że politycy będący na najwyższych szczeblach władzy i sprawujący najwyższe funkcje w państwie mogą pochwalić się dobrym wykształceniem, z wykształceniem wyższym jako minimum. Jednak w przypadku Lecha Wałęsy jest zupełnie inaczej i tu można użyć znanego powiedzenia, że nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera! To bardzo ciekawa sprawa, o której może nie wszyscy widzą, a powinni. Jakie wykształcenie ma Lech Wałęsa? Jaką szkołę ukończył? Odpowiadamy!

Wykształcenie Lecha Wałęsy. Były prezydent się tym nie chwali

Wykształcenie Lecha Wałęsy. Czy były prezydent ma maturę, jakie studia skończył? To pytanie warto zadać, by znać historię jednego z polskich prezydentów. Wielu wie, że Lech Wałęsa z wykształcenia jest elektrykiem. Jednak nie wszyscy wiedzą, że był on elektrykiem z wyjątkową specjalnością. Były prezydent Wałęsa jako nastolatek po szkole podstawowej zaczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Lipnie, którą ukończy w 1961 roku. Po zawodówce poszedł do pracy, w latach 1961-1967 pracował jako elektryk w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łochocinie i Leniach Wielkich. Po wojsku trafił do Stoczni Gdańskiej im. Lenina, gdzie zajmował się elektryką okrętową. Co ciekawe, Wałęsa przez całe swoje życie nie zrobił matury. Wielu uważa to za wstydliwe, ale on raczej nie.

Wykształcenie polskich prezydentów

Jakie wykształcenie mieli prezydenci po Wałęsie? Następca Lecha Wałęsy, prezydent Aleksander Kwaśniewski studiował handel zagraniczny na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W czasie kampanii wyborcze w 1995 roku twierdził, że jest magistrem. Okazało się jednak, że nie pozaliczał wszystkich egzaminów i nie złożył pracy magisterskiej. Sprawa wywołała skandal.

Kolejny polski prezydent Lech Kaczyński był magistrem prawa Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem Uniwersytetu Gdańskiego, habilitację zrobił na Uniwersytecie Gdańskim. Był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bronisław Komorowski ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim, a Andrzej Duda jest doktorem prawa, ukończył Uniwersytet Jagielloński.

