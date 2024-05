i Autor: PAP/Marian Zubrzycki

Wydało się, co Jarosław Kaczyński dostał na komunię! Tylko jeden prezent!

Sezon komunijny trwa w najlepsze. W mediach co i rusz pojawiają się listy czytelników o tym, jak to organizacja przyjęcia zwróciła się z nawiązką (bądź też wprost odwrotnie). Tymczasem na sejmowym korytarzu a swoje wspomnienie tego wydarzenia zapytany został Jarosław Kaczyński. Jak się okazuje, celebrował ją w 1958 roku i otrzymywał tylko jeden prezent. Co jednak ważne, jak podkreślił, rodzice mu go nie zabrali!