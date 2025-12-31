Daniel Nawrocki pokazał zdjęcie z ukochaną! Tak spędzają sylwestra

Daniel Nawrocki, najstarszy syn prezydenta elekta Karola Nawrockiego, intensywnie wspierał ojca w kampanii wyborczej, aktywnie działając i broniąc go publicznie.

W sieci pojawiło się nagranie, w którym Daniel Nawrocki oficjalnie przedstawił swoją dziewczynę, Magdę Grott, co wzbudziło duże zainteresowanie. Para razem spędza Sylwestra.

Magda Grott jest młodą mamą (córka Lusia, urodzona w 2022 r.), aktywną w mediach społecznościowych (ponad 20 tys. obserwujących na TikToku) i pracuje jako osobista asystentka.

Daniel Nawrocki i Magda Grott: związek, o którym zrobiło się głośno

Daniel Nawrocki, najstarszy syn Karola Nawrockiego, przez wiele miesięcy był jedną z najbardziej widocznych osób w otoczeniu ojca. W kampanii działał intensywnie: zbierał podpisy, roznosił materiały wyborcze, jeździł w trasę i wspierał działania w terenie. To on zapowiadał ojca na wydarzeniach, gdy kandydat był prezentowany jako obywatelski pretendent w wyborach prezydenckich jesienią 2024 roku.

W czasie kampanii młody Nawrocki nie ograniczał się do logistyki. Publicznie bronił ojca i dawał wyraz wsparciu także w mediach społecznościowych. Gdy emocje wyborcze opadły, postanowił pokazać również prywatną stronę życia.

Kim jest Magda Grott, dziewczyna Daniela Nawrockiego?

Przełomowy moment nastąpił, gdy w sieci pojawiło się nagranie opublikowane na YouTube i Instagramie Magdy. To właśnie wtedy Daniel wprost przedstawił ukochaną. W materiale padły słowa:

„- To jest Madzia, moja dziewczyna... Może nieodkryta w kampanii, ale parę zdjęć naszych się pojawiło... Jak się czujesz?”

Magda odpowiedziała spokojnie, odnosząc się do emocji po ogłoszeniu wyników:

„- Dzisiaj została już tylko i wyłącznie ekscytacja, cały stres i wszystkie niepewności już odeszły daleko za mnie. Dzisiaj jestem już szczęśliwa”

Nagranie miało powstać za kulisami ogłoszenia rezultatów wyborów, które wygrał Karol Nawrocki.

Magda Grott: Młoda mama i aktywność w sieci

Z informacji publikowanych w social mediach wynika, że Magdalena Grott jest mamą córki – Lusi, urodzonej w 2022 roku. W przeszłości miała wystąpić w reportażu TVN o młodych matkach. W internecie budowała swoją rozpoznawalność, a na TikToku obserwuje ją ponad 20 tysięcy użytkowników. Według dostępnych informacji próbowała też sił w modelingu, a obecnie rozwija się zawodowo jako osobista asystentka. Wybranka syna prezydenta ukończyła studia na uczelni Ateneum w Gdańsku.

Wspólny Sylwester

Dzis na Instagramie Daniel Nawrocki zamieścił zdjęcia z Sylwestra spędzanego z Magdą. Piękna z nich para!

