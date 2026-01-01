Niewiarygodne, jak kiedyś wyglądał Krzysztof Stanowski. Tak przez lata zmienił się założyciel Kanału Zero, wielka metamorfoza

Stanowski to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnych polskich mediów internetowych. Urodził się 21 lipca 1982 roku w Warszawie, a karierę dziennikarską rozpoczął od pracy w branży sportowej, która z czasem przerodziła się w szeroką działalność medialną i publicystyczną. Jego droga zawodowa obejmowała współpracę z redakcjami prasowymi już we wczesnych latach – początkowo w "Przeglądzie Sportowym", a następnie między innymi w "Super Expressie" czy "Dzienniku".

Droga Krzysztofa Stanowskiego od "Przeglądu Sportowego" do "Kanału Zero"

W 2008 roku Stanowski był kluczową postacią w powstaniu portalu Weszło.com – serwisu, który szybko stał się jednym z najważniejszych i najbardziej przełomowych mediów sportowych w Polsce. Dzięki odważnemu stylowi oraz krytycznemu podejściu do tematyki piłkarskiej i wydarzeń sportowych, Weszło zdobyło szeroką popularność wśród czytelników i fanów sportu.

Rozwój jego kariery to także współtworzenie kolejnych projektów medialnych. "Kanał Sportowy", który Stanowski uruchomił wraz z innymi twórcami, stał się fenomenem na polskim YouTube, łącząc dogłębną analizę z rozrywkową formą przekazu. Po kilku latach działalności Stanowski postanowił opuścić ten projekt i skupić się na nowej inicjatywie – "Kanale Zero". W 2025 roku Stanowski wystartował nawet w wyborach prezydenckich, uzyskując 243 479 głosów (1,24 proc.).

Choć jego działalność wzbudza różne emocje i opinie, trudno zaprzeczyć, że Stanowski jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w polskich mediach cyfrowych ostatnich lat, która konsekwentnie rozwija swoje projekty i buduje osobistą markę poza klasycznym dziennikarstwem.

A jeśli zastanawialiście się kiedyś, jak w przeszłości wyglądał Stanowski, to dotarliśmy do jego mocno zakurzonych zdjęć. Założyciel Weszło i "Kanału Zero" pracował swego czasu w "Super Expressie" i właśnie 20 lat temu nasi fotografowie zrobili dziennikarzowi kilka fotek. Aż zdębieliśmy, gdy je zobaczyliśmy. Zresztą zajrzyjcie do galerii na początku tego artykułu i przekonajcie się sami, jak zmienił się Stanowski na przestrzeni lat!

