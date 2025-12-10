Krzysztof Stanowski wydał oświadczenie. Jest wyrok w sporze z Natalią Janoszek! Kto wygrał?

10 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w sporze między Krzysztofem Stanowskim i Natalią Janoszek. To celebrytka wytoczyła dziennikarzowi sprawę o naruszenie dóbr osobistych. Domagała się zadośćuczynienia i to wysokiego, a także przeprosin. Na czym stanęło?

Kto ma rację? Stanowski czy Janoszek?

Choć sprawa ciągnie się już od dwóch lat, gdy Stanowski przyjrzał się karierze Janoszek i opublikował filmy, w których twierdził, że jej sukcesy tak naprawdę... nie istnieją, to końca wciąż nie widać. Janoszek jeszcze w 2023 r. poszła do sądu, a ten oznajmił, że dziennikarz ma nie publikować w sieci materiałów dotyczących Natalii. W 2024 r. warszawski sąd wydał postanowienie, zgodnie z którym Krzysztof Stanowski miał zapłacić karę pieniężną za wypowiedzi na temat Janoszek! To nie był kres kłopotów dziennikarza.

Teraz Stanowski napisał na swoim profilu na platformie X:

Zapadł nieprawomocny wyrok ws. Natalii Janoszek dotyczący pierwszego filmu o niej (tego sprzed mojego wyjazdu do Indii i całego dużego śledztwa). Myślę, że obie strony będą się odwoływać.

I wytłumaczył:

Dla mnie najważniejsze jest to, że NIE MUSZĘ przepraszać Natalii Janoszek za cokolwiek. Sąd uznał, że Natalia Janoszek wykreowała swój wizerunek, a moja narracja NIE BYŁA kłamliwa.

Walka o pieniądze i utajnienie procesu

Stanowski wyjaśnił, że Janoszek wnioskowała o 100 tys. zł zadośćuczynienia, do czego sąd się nie przychylił, zmniejszając kwotę. Dla szefa Kanału Sportowego płacenie jakichkolwiek sum to nieporozumienie.

Janoszek domagała się także 100 000 złotych. Sąd uznał, że powinna dostać 20 000, ponieważ wylała się na nią nieprawdopodobna fala hejtu. Ponadto film - ten pierwszy - powinien zostać usunięty z Kanału Sportowego, bo już swoje zarobił i spółka nie powinna z niego dalej czerpać korzyści. Widzę tu niekonsekwencję: skoro nie muszę przepraszać, bo nie kłamałem, to nie rozumiem, dlaczego cokolwiek miałoby być usunięte i dlaczego miałbym - do spółki z KS - cokolwiek zapłacić. Moim zdaniem to nie ja ściągnąłem na powódkę falę hejtu, tylko ona sama swoją działalnością. Podejrzewam z kolei, że Natalia Janoszek najbardziej liczyła na przeprosiny, które miałyby świadczyć o tym, że rzekomo kłamałem (a sąd stwierdził, że wcale nie), stąd moje podejrzenie, że odwołają się obie strony.

Dziennikarz dodał:

Z postępowania dowodowego wprost wynika, że Natalia Janoszek instruowała byłego partnera biznesowego, jak kupować followersów na instagramie i że żadnego miliona dolarów za kolację z greckim miliarderem nie było. Żałuję, że nie mogę zacytować, co mówił podczas rozprawy były partner biznesowy Natalii Janoszek, ale druga strona poprosiła o utajnienie procesu. Kosztami procesu zostały obciążone obie strony.

Stanowski zrobił, co mógł, aby pogrążyć Janoszek, twierdząc, że jej kariera w Bollywood to jedno wielkie oszustwo, ale, sądząc z wyroku, nie do końca mu się to udało. Sąd uznał, że dziennikarz nie kłamał, jednak jego materiał dotyczący gwiazdy ma zniknąć z Kanału Zero, YouTube'a i mediów społecznościowych (chodzi o film "Jak zmyślić karierę i trafić na szczyt? Natalia Janoszek versus TVN, Polsat i TVP"), a aktorka ma otrzymać 20 tys. zł za poniesione straty moralne (plus odsetki od czerwca 2023 r.).

Według Wirtualnych Mediów sąd stwierdził, że pozwany przez celebrytkę Stanowski miał prawo do krytykowania Janoszek, lecz nie do naruszenia jej dóbr osobistych. Według sądu Natalia mogła "wystylizować swoją karierę w mediach społecznościowych".

Nie można powiedzieć, że informacje, które pojawiły się w mediach społecznościowych, a które niejako zostały zakwestionowane przez pozwanych, były kłamstwem czy oszustwem - czytamy na stronie Wirtualne Media.

Co ciekawe, proces został utajniony.

