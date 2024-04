Co za widol! Natalia Janoszek spalona na heban kusi pośladkami w Afryce

Przejmujące, co Dorota Segda robiła w dniu śmierci męża! Jego siostry dały jasny sygnał

Natalia Janoszek w sieci chętnie publikuje fotki ze swoich bajecznych wojaży. Gwiazda „Królowej przetrwania” właśnie przebywa na czarnym lądzie, gdzie zażywa kąpieli słonecznych i raczy się egzotycznymi napojami, przebywając nad basenami z krystalicznie czystą wodą. Jedną z gorących fotek, gdzie widać jedynie jej opalone na heban seksowne ciało, opatrzyła opisem „Pocztówka z Afryki”. Artystka pozuje tyłem i półprofilem, co nadaje zdjęciom nieco tajemniczości. Internauci mogą podziwiać głównie jej kształtne pośladki, które skąpane w słońcu pobudzą wyobraźnię niejednego fana gwiazdki.

Bajeczne wakacje Janoszek

Jakby ktoś się martwił, że nazywana niegdyś polską gwiazdą Bollywood, Natalia Janoszek ciut przytyje, to nie powinien sobie tym zawracać głowy. P pierwsze "kochanego ciała nigdy za dużo", a po drugie aktorka i wokalistka spędza czas, oddając się także różnym aktywnościom. Celebrytka pływa, nurkuje, a nawet wiosłuje. Najwyraźniej słynna afera rozpętana przez Krzysztofa Stanowskiego nie sprawiła, że Natalka zamknęła się w pokoju i płacze. Janoszek z powodzeniem zwiedza świat i korzysta z życia pełnymi garściami.

Natalia Janoszek nie ma szczęścia do mężczyzn

Aż trudno uwierzyć, że tak piękna i seksowna kobieta jest sama. I choć od zawsze kręcą się przy niej atrakcyjni mężczyźni, Natalia Janoszek nigdy nie była w związku. Jak sama twierdzi, panowie traktowali ją jak trofeum, a po pierwszym zbliżeniu znikali bez słowa. - Mężczyźni w moim życiu bardzo mnie zawiedli. Przez specyfikę mojej pracy spotykałam ludzi, którzy byli ze mną dla korzyści, byłam jak trofeum, które każdy chce zdobyć, a niekoniecznie poznać prawdziwą mnie - wyznała smutno jakiś czas temu. Dalej było już tylko gorzej. - Seks mi się kojarzy z końcem znajomości, ponieważ za każdym razem, gdy poznawałam kogoś i czy ta znajomość trwała pół roku, czy trzy miesiące, gdy dawałam komuś szansę, żeby został u mnie na noc, to następnego dnia znikał bez słowa. I to mi się zdarzyło trzy razy pod rząd. W związku z tym stwierdziłam, że nie będę się w to bawić. I że nie chcę mężczyzn, związków i bliskości - podsumowała.

Natalia Janoszek: Gwiazda bollywoodzkiego kina po Indiach porusza się z ochroniarzami!