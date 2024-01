Wstrząsające wyznanie Natalii Janoszek. Mężczyźni porzucają ją, gdy pójdzie z nimi do łóżka. "Coś ze mną nie tak"

Katarzyna Cichopek zaniemówiła, kiedy usłyszała to z ust Gelnera. Chodzi o tekst o niemieckim szpiegu z Trójmiasta w TVP

Co za kreacja!

Natalia Janoszek szczerze o seksie. Przykre doświadczenia

Natalia Janoszek w nowym show "Królowe przetrwania" została wzięta na spytki przez inne uczestniczki programu. Wyznała im, że nigdy nie była w związku.

- Mężczyźni w moim życiu bardzo mnie zawiedli. Przez specyfikę mojej pracy spotykałam ludzi, którzy byli ze mną dla korzyści, byłam jak trofeum, które każdy chce zdobyć, a niekoniecznie poznać prawdziwą mnie - wyznała smutno.

Po swoich przeżyciach Natalia mówi wprost, że boi się bliskości.

- Seks mi się kojarzy z końcem znajomości, ponieważ za każdym razem, gdy poznawałam kogoś i czy ta znajomość trwała pół roku, czy trzy miesiące, gdy dawałam komuś szansę, żeby został u mnie na noc, to następnego dnia znikał bez słowa. I to mi się zdarzyło trzy razy pod rząd. W związku z tym stwierdziłam, że nie będę się w to bawić. I że nie chcę mężczyzn, związków i bliskości - podsumowała gorzko.

Natalia Janoszek ma wiele przemyśleń na temat swojej osoby.

- Żeby pokochać kogoś, to trzeba pokochać siebie. A mnie się wydaje, że ja zawsze starałam się dla innych. Nawet nie mówię o związkach - dla ludzi zawsze starałam się być tym, kim chcieli bym była. Spełniałam ich oczekiwania, a nie swoje - powiedziała. - Myślę, że jestem skomplikowaną osobą. Trochę potłuczoną. Staram się siebie posklejać. Ale na pewno jestem osobą, która boi się ludzi - dodała przed kamerami "Królowej przetrwania".

To wszystko w swoim stylu skomentowała Marta Linkiewicz, która wprogramie jest w tej samej grupie co Janoszek.

- Nie dajesz du*y po kątach, że tak powiem. Mój ojciec byłby dumny z takiej córki - powiedziała celebrytka, która jako nastolatka zasłynęła z seksu z czarnoskórymi raperami.