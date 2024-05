Dagmara Kaźmierska totalnie upokorzona. Polsat ostro zareagował. Tak ją potraktowali

Dagmara Kaźmierska upokorzona przez Polsat. Została zdjęcia z anteny

Jeszcze kilka dni Dagmara Kaźmierska temu była jedną z najjaśniej błyszczących gwiazd Polsatu. Po ujawnieniu zeznań jednej z jej ofiar, z czasów, kiedy dzisiejsza celebrytka prowadziła agencję towarzyską, stacja kategorycznie się od niej odcina. W zeznaniach padły bowiem szokujące informacje o tym, że słynna "Królowa życia" miała bić jedną ze swoich pracownic, a nawet... zlecić na niej gwałt.

Temu, że jeszcze kilka dni temu robiono z niej królową, a dziś stała się największą polską przestępczynią, dziwi się sama Kaźmierska.

- Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w mediach jako Królowa, a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które RZEKOMO miałam popełnić - napisała Dagmara Kaźmierska w swoim oświadczeniu. Dalej stwierdziła, że nigdy nie ukrywała, że prowadziła... "klub towarzyski". - KLUB TOWARZYSKI, a nie miejsce do gnębienia kobiet!!! - podkreśliła z kilkoma wykrzyknikami. Na koniec dodała, że nie jest w stanie opisać, czy opowiedzieć wszystkiego w kilku słowach, ale zrobi to już niedługo w jeszcze obszerniejszym oświadczeniu. - Dziękuję za Wasze wsparcie i wiarę we mnie. I pamiętajcie: Świat nie zawsze jest taki, jak nam go przedstawiają - podsumowała Kaźmierska.

Dagmara Kaźmierska znika z telewizji

Jak wiadomo już od kilku dni, Dagmara Kaźmierska nie została więc zaproszona na finał "Tańca z Gwiazdami". Gwiazda przebywa więc teraz w Egipcie. O jej dalszych występach na antenie Polsatu stanowczo wypowiedział się rzecznik stacji.

- My nie mamy już na naszych antenach programów o Dagmarze Kaźmierskiej, a jeśli inne media chcą ją nadal promować, to oczywiście jest to ich decyzja - przekazał portalowi Wirtualne Media pan Tomasz Matwiejczuk.

Na dowód jego słów wyśledziliśmy, że w minioną sobotę zamiast zaplanowanego programu "Dagmara szuka męża" Polsat wyemitował serial "Gliniarze".

