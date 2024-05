Roxie Węgiel nie wygra "Tańca z Gwiazdami"? Wszystko przez KLĄTWĘ programu! Cierpiały przez nią Steczkowska, Okupnik, Wyszkoni i wiele innych

deck 5:30 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Nad programem „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" od wielu lat ciąży klątwa. Niemal niemożliwe jest, żeby jakakolwiek wokalistka wygrała taneczne show. Od wielu lat największe gwiazdy sceny zajmują w programie najwyżej drugie miejsce. Mamy na to mnóstwo dowodów! Czy to samo czeka faworytkę tej edycji, czyli Roxie Węgiel (19 l.)? Poznajcie szczegóły.