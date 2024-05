Szok! Anna Mucha zapowiada rozbierane sceny w M jak miłość!

18:49 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Na planie "M jak miłość" szykuje się prawdziwa rewolucja?! Anna Mucha na swoim profilu na Instagramie zapowiedziała rozbierane sceny! Z kim serialowa Magda Budzyńska będzie się migdalić tak bardzo, że aż do tego celu rozbierze się przed kamerą? Wygląda na to, że twórcy "M jak miłość" w nowym sezonie postawią na odważniejsze sceny. Sprawdź, co zdradziła Mucha!