Dolli Molnar była popularną postacią w węgierskim środowisku fitness, aktywnie prowadziła konto na TikToku, dzieląc się poradami treningowymi i motywacyjnymi filmikami z fanami. Modelka mieszkała w stolicy Węgier od kilku lat. Wcześniej mieszkała w Oroszlány. Jej życie kręciło się głównie wokół kulturystyki, rygorystycznej diety czy morderczych treningów. Molnar uczestniczyła także w krajowych zawodach fitness, a jej przyjaciele podkreślali, że była osobą pełną energii i ambicji.

Zobacz też: Nie żyje znana influencerka. Została znaleziona martwa w samochodzie

Influencerka fitness zamordowana w brutalny sposób. Morderca planował zabójstwa polityków

Do tragedii doszło w mieszkaniu Dolli w Budapeszcie. Zaniepokojeni brakiem kontaktu z 29-latką przyjaciele powiadomili policję, która wezwała straż pożarną. Po wejściu do mieszkania służby natrafiły na przerażający widok- ofiara leżała w kałuży krwi z licznymi ranami kłutymi. Prokuratura informuje, że morderca miał wcześniej mieć kontakt seksualny z kobietą, a następnie ją zabić.

Zobacz też: Richard Chamberlain nie żyje. Przez 70 skrywał wielką tajemnicę, kiedy ją ujawnił, fanki wpadły w rozpacz

Śledczy ustalili, że motywem zbrodni była korzyść materialna. Podejrzany, 33-letni E. Gabor, został zatrzymany kilka godzin później w Kispest - dzielnicy Budapesztu. Policja podaje, że mężczyzna nie zaprzeczył popełnieniu morderstwa. Zabrano mu telefon, słuchawki i czarną kurtkę ofiary. Według doniesień lokalnych mediów, Dolli świadczyła usługi seksualne i miała reklamować się na specjalistycznych portalach.

Prokuratura ujawnia, że podejrzany planował wykorzystać skradzione fanty do tego, aby zakupić broń palną. Chciał ją wykorzystać do popełnienia kolejnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu bliżej nieokreślonych polityków.

Zobacz też: Nie żyje Leszek Mądzik. Wielki artysta odszedł w wieku 80 lat

Zobacz naszą galerię: 29-letnia modelka i influencerka znaleziona martwa. Policja ujawnia koszmarny motyw

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...