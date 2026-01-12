29-letnia modelka i influencerka znaleziona martwa. Policja ujawnia koszmarny motyw

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-12 20:07

Tragiczna śmierć młodej influencerki fitness wstrząsnęła Węgrami. 29-letnia Dolli Molnar, znana węgierska modelka i influencerka, została brutalnie zamordowana w swoim luksusowym mieszkaniu w Budapeszcie.

Dolli Molnar była popularną postacią w węgierskim środowisku fitness, aktywnie prowadziła konto na TikToku, dzieląc się poradami treningowymi i motywacyjnymi filmikami z fanami. Modelka mieszkała w stolicy Węgier od kilku lat. Wcześniej mieszkała w Oroszlány. Jej życie kręciło się głównie wokół kulturystyki, rygorystycznej diety czy morderczych treningów. Molnar uczestniczyła także w krajowych zawodach fitness, a jej przyjaciele podkreślali, że była osobą pełną energii i ambicji.

Influencerka fitness zamordowana w brutalny sposób. Morderca planował zabójstwa polityków

Do tragedii doszło w mieszkaniu Dolli w Budapeszcie. Zaniepokojeni brakiem kontaktu z 29-latką przyjaciele powiadomili policję, która wezwała straż pożarną. Po wejściu do mieszkania służby natrafiły na przerażający widok- ofiara leżała w kałuży krwi z licznymi ranami kłutymi. Prokuratura informuje, że morderca miał wcześniej mieć kontakt seksualny z kobietą, a następnie ją zabić.

Śledczy ustalili, że motywem zbrodni była korzyść materialna. Podejrzany, 33-letni E. Gabor, został zatrzymany kilka godzin później w Kispest - dzielnicy Budapesztu. Policja podaje, że mężczyzna nie zaprzeczył popełnieniu morderstwa. Zabrano mu telefon, słuchawki i czarną kurtkę ofiary. Według doniesień lokalnych mediów, Dolli świadczyła usługi seksualne i miała reklamować się na specjalistycznych portalach.

Prokuratura ujawnia, że podejrzany planował wykorzystać skradzione fanty do tego, aby zakupić broń palną. Chciał ją wykorzystać do popełnienia kolejnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu bliżej nieokreślonych polityków.

