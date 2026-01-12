Doda pokazała pierś i zarzuciła nogę na Ibisza. Skradła całe show!

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-12 20:44

Błyski fleszy, odważne stylizacje i znane nazwiska, gala Marki Roku 2025 ponownie zamieniła się w prawdziwy wybieg dla gwiazd. Jedni postawili na klasę i elegancję, inni na efekt WOW. Najwięcej emocji wzbudziła jednak Doda, która tego wieczoru skutecznie skradła show.

Poniedziałkowy wieczór upłynął pod znakiem luksusu, prestiżu i medialnego szumu. 12 stycznia 2026 roku odbyła się gala Marki Roku 2025 - wydarzenie, które co roku przyciąga nie tylko przedstawicieli świata biznesu, ale także całą plejadę gwiazd show-biznesu. Czerwony dywan ponownie stał się miejscem modowych popisów, a fotoreporterzy nie mieli chwili wytchnienia. Szczególnie wtedy, kiedy wkroczyła DODA!

Na ściance pojawiły się dobrze znane twarze. Ewa Chodakowska zaprezentowała się u boku męża, udowadniając, że sportowa sylwetka i elegancja mogą iść w parze. Małgorzata Socha przyciągała spojrzenia w wyrazistym, czerwonym zestawie, który podkreślał jej figurę. Swoją obecnością zaszczyciła wydarzenie także Nina Terentiew, stawiając na ponadczasową klasę.

Jednak to Doda wywołała największe poruszenie. Piosenkarka pojawiła się w czarnej, dopasowanej sukni z efektownym rozcięciem, które odsłaniało jej wysportowane nogi. Artystka doskonale wiedziała, jak wdać się w romans z obiektywami - podczas pozowania nie zabrakło zalotnych spojrzeń, śmiałych póz i gestów. W pewnym momencie stylizacja odsłoniła więcej, niż można było się spodziewać, a finałem był figlarny gest w stronę Krzysztofa Ibisza, gdy Doda z uśmiechem zarzuciła na niego nogę, pozując do zdjęć. Takiego duetu chyba nikt się nie spodziewał!

