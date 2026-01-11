Tak Doda ratuje psy przed zamarznięciem. Sprawdź, jak możesz pomóc w swojej okolicy! Podpowiadamy

Szlachetna akcja Dody opanowuje Polskę

Przed minionym weekendem, na który zapowiadano najniższe od lat temperatury, sięgające nawet do -20 stopni Celsjusza, Doda zakasała rękawy. Postanowiła samodzielnie ocieplić aż 40 bud w podwarszawskim schronisku i zapewnić ciepłe ubranka dla psiaków. Zjechała pół miasta, by znaleźć odpowiednie rozmiary strojów, załatwiła maty termoizolacyjne, a potem z ekipą wsparcia ruszyła do działania.

ZOBACZ: Doda nie czekała. Zrobiło się zimno, więc pobiegła ubierać psy ze schroniska. "Mrozy dały nam popalić"

Za punkt honoru sobie wzięłam, żeby przypomnieć wam, że na te najbliższe miesiące możecie stworzyć dom tymczasowy pieskom ze schroniska. Chociaż na te najgorsze momenty, żeby nie zamarzły, żeby nie poumierały na mrozie

- zaapelowała Doda w sieci.

Jak się dowiedzieliśmy, jej apel zapewnił już dom pięciu pieskom. Kolejni ludzie pędzą z pomocą.

Doda postanowiła też namówić do pomocy inne gwiazdy. Nominowała do tego m.in. Skolima czy Cleo. Zaangażowała się też ekipa programu "Halo tu Polsat". Ale pomóc może każdy z nas, a tym samym uratować psiakom życie!

Jak pomóc psom w swojej okolicy?

Skontaktuj się z najbliższym schroniskiem i koniecznie zapytaj, co jest w tym momencie najpotrzebniejsze.

Do ocieplenia bud potrzebne są: maty termoizolacyjne, wiatrołapy z PCV, słoma jako posłanie.

Ubranka dla psów powinny być grube, wypełniane. Bawełna i cienkie tkaniny są nieodpowiednie.

Wyjdź z wolontariuszami na spacer z psami.

Na Instagramie Dody znaleźć można szczegóły dotyczące pomocy psom i schroniskom.