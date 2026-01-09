Doda nie czekała. Zrobiło się zimno, więc pobiegła ubierać psy ze schroniska. "Mrozy dały nam popalić"

Na instagramowym profilu Dody pojawił się krótki filmik, na którym uwieczniono ubieranie piesków w grube wdzianka i ocieplanie miejsc, gdzie mieszkają czworonogi będące podopiecznymi schroniska w Celestynowie. Gwiazda razem z innymi wolontariuszami bezinteresownie pomogła bezdomnym mieszkańcom w trudnym czasie - zima nie odpuszcza. Czworonogi cierpiały, bo robi się coraz mroźniej.

To była przyjemność i ważne spotkanie. A efekt? Kilkadziesiąt bud ocieplonych i piesków ubranych w mega ciepłe i piękne ubranka. Wielkie serca i ogromny zapał do pomagania. Love - czytamy w komentarzu do nagrania zostawionym przez oficjalny profil Schroniska w Celestynowie.

Kilka cennych rad dla osób, które chcą pomagać zwierzętom

Wcześniej Doda relacjonowała w sieci zakupy ubrań dla piesków, a także materiałów, które następnie wykorzystano do izolacji boksów. Udostępniła też wiele cennych porad dla wszystkich osób, które chciałyby pomóc schroniskom opiekującym się bezdomnymi psami czy kotami:

Nie każda pomoc grzeje. Czasem wygląda ciepło, a dalej jest zimno. Jeśli chcesz naprawdę pomóc zwierzakom zimą, zrób to mądrze. Podajemy kilka cennych wskazówek dla zainteresowanych. 1. Izolacja to podstawa. Buda powinna być ocieplona od środka, ściany i sufit. Styrodur lub maty termoizolacyjne zatrzymują ciepło i ograniczają wychłodzenie. 2. Ochrona wejścia. Wiatrołap z elastycznego PCV zabezpiecza przed wiatrem i zmniejsza straty ciepła. 3. Właściwe posłanie. Dla psów najlepsza jest słoma – sucha i ciepła. Dla kotów sprawdzą się koce lub polar.

Rad jest więcej i są wyjątkowo ważne!

4. Jakość materiałów. Tylko grube, pikowane i zawsze suche. Cienkie tkaniny nie zapewniają izolacji. Polar, ocieplina syntetyczna, pikowane wypełnienia – tak. Bawełna i cienkie tkaniny – nie. 5. Częsty błąd. Sam koc w nieocieplonej budzie nie ogrzewa, to złudzenie. I jeszcze jedno - NAJWAŻNIEJSZE - pomoc to nie tylko materiały. Jeśli możesz, przyjedź do schroniska. Wyjdź z wolontariuszami na spacer z psami. Dla nich to często jedyny moment ruchu, uwagi i normalności. A jeśli masz warunki i serce, dom tymczasowy na zimę to dar nie do przecenienia. Nawet na kilka najzimniejszych miesięcy. Czasem to właśnie to ratuje zdrowie, a bywa, że życie. Nie każdy może adoptować. Ale każdy może dać czas, ciepło albo obecność. I to jest pomoc, która naprawdę grzeje. Dziękujemy za dziś wszystkim zamieszanym i zaangażowanym

Internauci komentują

Doda nie bez powodu opublikowała sporo nagrań z zakupów, transportowania materiałów i samej pracy nad ocieplaniem miejsc dla psów. Wszystko po to, aby nie zapominać o zwierzętach, które zimą bardzo męczą się, śpiąc na mrozie. Wygląda na to, że cel został osiągnięty - gwiazda pomogła, a filmik jest szeroko komentowany. Być może fani gwiazdy, i nie tylko, wezmą z niej przykład?

"Człowieka poznasz po tym jak traktuje zwierzęta", "I to jest prawdziwe wsparcie", "Doda jestem dumna, że jestem Twoją Fanką. Łezka się kręci. Super z ciebie człowiek" - pisali wielbiciele Dody w komentarzach do nagrania ze schroniska.

