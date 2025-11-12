Doda w mikroszortach błysnęła nogami wysmarowanymi złocistym balsamem. Uciekła do Hiszpanii przed polskim zimnem

Doda wybrała się do Hiszpanii, żeby odpocząć od polskiego chłodu, wiatru i deszczu, których jesienią u nas nie brakuje. Nasza aura nie rozpieszcza, podczas gdy hiszpańska... Zresztą sami zobaczcie!

Dorota Rabczewska w sieci podzieliła się z fanami krótkimi nagraniami, w których pokazała, gdzie się zatrzymała, jaki ma widok i że listopad w Maladze zdecydowanie jest bardziej letni niż jesienny. Gwiazda spacerowała po pełnych słońca ulicach i relacjonowała.

Doda na urlopie od polskiej jesieni. Brakowało jej słońca

Jestem po dwóch operacjach kręgosłupa i zawsze marzyłam o tym, żeby móc przyjeżdżać w takie miejsca, gdzie mogę wygrzewać kości. Co prawda już od wielu lat kręgosłup mnie nie boli, ale muszę o niego bardzo, bardzo dbać - mówiła Dorota w drodze na plażę.

Po chwili pokazała się fanom w czarnym kostiumie kąpielowym, który idealnie pasował do czarno-białego wdzianka z ekstremalnie kusymi szortami, który miała na sobie, zanim rozłożyła się na leżaku. Wcześniej 41-latka zaprezentowała się w innym zestawie z mikroszortami w czarne i białe paseczki.

Ponieważ nie była pewna, czy faktycznie zrobi się ciepło, zarzuciła na niego lekką beżową kurteczkę. Szybko stało się jasne, że okrycie nie było potrzebne. Doda paradowała po Maladze w letnich wdziankach i ciężkich sandałach na grubych podeszwach. Włosy związała w kok, w dłoń chwyciła niewielką torebkę. Tak przygotowana korzystała z uroków wyjazdu.

Nie chcę was wkurzać, naprawdę nie chcę, ale czy ja mam inne wyjście kochani, jak tylko pokazać wam, jak wygląda teraz moje życie? - pytała Rabczewska.

I podsumowała z uśmiechem:

Ciężko na to pracowałam!

Doda pochwaliła się też działaniem balsamu ze złocistymi drobinkami. "Moje nowe balsamy są już w sprzedaży" - reklamowała. Piosenkarka wybrała się aż do Hiszpanii, aby zaprezentować, jak błyszczą na jej szczupłych nogach.

