Ile zarabia Doda? Nie uwierzycie. Kawalerka w Ciechanowie za 20-minutowy show

Zarobki gwiazd zazwyczaj wywołują zaskoczenie, bo nie należą do niskich. Powszechnie wiadomo, że sylwestrowe sceniczne popisy znanych i lubianych kosztują krocie, ale i występy organizowane w inne dni nie są małym wydatkiem. Gwiazdy dorabiają się na nich fortuny. W przypadku Edyty Górniak mówi się o kwocie 40-50 tys. zł za koncert w Polsce, podobną stawkę może mieć Zenek Martyniuk.

A co z Dodą? Gwiazda w jednym z wywiadów otworzyła się na temat zarabianych przez nią pieniędzy.

Doda nie gra dużych koncertów. Występuje 20 minut i koniec

41-letnia gwiazda żyje w luksusie i tego nie ukrywa. Stara się też szczerze mówić o swoich zarobkach, chociaż w rozmowach na ten temat nie rzuca konkretnymi kwotami. Doda na scenie działa od ponad 20 lat i w tym czasie zdążyła wypracować sobie imię i renomę, a za tym idą zarobki.

Co ciekawe, gwiazda w 2024 r. uznała, że póki co nie będzie dawać dużych koncertów i skupi się na mniejszych występach, które trwają do 20 minut. Czy to oznacza obniżenie standardów życia ze względu na niższe wpływy? Nic z tych rzeczy, 20-minutowy show w wykonaniu Dody kosztuje i to niemało.

Ile zarabia Doda?

Krótsze występy, podobnie jak duże koncerty, też wymagają przygotowania, jednak to mniej pracy i więcej odpoczynku dla Dody, która niedawno zmagała się z czerniakiem. Gwiazda na scenie spędza dużo mniej czasu, ale i tak nie może narzekać na stawki.

Teraz nie gram koncertów. (...) gram tylko i wyłącznie takie występy, show, maksymalnie 20-minutowe. Na pewno nie za mniej niż równowartość 10 koncertów - mówiła w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Zapytana o konkretne kwoty i możliwość zakupu dóbr typu auto lub mieszkanie za pieniądze z występów, odpowiedziała:

Kawalerka to w Ciechanowie prędzej, ale i tak jestem bardzo szczęśliwa i bardzo się cieszę, że wypracowałam sobie taką pozycję, bo zap...ałam bardzo długo i objechałam całą Polskę wzdłuż i wszerz. Inwestowałam w swoje koncerty, wszystkie pieniądze. Czasami nie zarabiałam na trasach koncertowych. Robiłam wszędzie tak samo wielkie show, czy to mała miejscowość, czy duża miejscowość i po prostu zapracowałam sobie na to.

