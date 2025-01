Edyta Górniak zarobi fortunę w Dubaju. Traktują ją tam jak królową

"To cud, że żyję"

Edyta Górniak (52 l.) na polskiej scenie muzycznej obecna jest już ponad 30 lat, a jej kariera wcale nie zwalnia tempa. Lata mijają, a Edyta Górniak nadal cieszy się ogromną popularnością. Piosenkarka jest niezwykle zapracowana. Zwłaszcza końcówka roku była dla niej niezwykle intensywna. Występowała na świątecznych koncertach w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych.

Jednak tym razem zrezygnowała z telewizyjnych sylwestrów. Piosenkarka od lat co roku obecna była na ekranach telewizorów, by razem z milionami Polaków witać Nowy Rok. Edyta Górniak przyjęła zaproszenie milionera, który zaproponował jej bardzo nietypowy występ. Jak nieoficjalnie dowiedział się "Super Express", artystka była przez organizatorów wydarzenia traktowana jak królowa. Wysłano po nią limuzynę, a nad morzem zapewniono jej luksusowy apartament. Na Instagramie pokazała zaś, że po przybyciu do Trójmiasta zasypano ją bukietami kwiatów.

Edyta Górniak: Królewskie traktowanie w Dubaju

Artystka na królewskie traktowanie może liczyć też w Dubaju. Kilka miesięcy temu chwaliła się zdjęciami z urlopu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Teraz wystąpi dla mieszkających tam Polaków oraz szejków. Razem z nią podczas koncertu plenerowego wystąpią m.in. Blanka, Tribbs czy Cleo. Wydarzenie jest inicjatywą Roberta Klattt, lidera zespołu Classic. W rozmowie z portalem Shownews opowiedział o kulisach imprezy.

Niewiele osób wie, że w Dubaju mieszka aż 10 tysięcy Polaków. Mamy nadzieję, że przyjdą na ten koncert, wstęp jest darmowy. Będziemy śpiewać piosenki zarówno po polsku, jak i po angielsku. Mam nadzieję, że lekkie kawałki przypadną do gustu dubajskiej publiczności. Wieczór poprowadzi Tomek Kammel - zdradził.

Na widowni pojawią się również szejkowie oraz lokalni celebryci. Według portalu za swój występ Edyta Górniak ma otrzymać 200 tysięcy złotych. Wiadomo też, że organizatorzy wydarzenia zadbają o każdą potrzebę artystki. Zamieszka w luksusowym apartamencie, w garderobie znajdzie kreacje od znanych projektantów, a wodzić ją będzie prywatny szofer. Otrzymała również zaproszenie na kolację z szejkami.

