Edyta Górniak zamknęła swoje serce na miłość. "Mężczyźni nie potrafią tak do końca kochać"

Edyta Górniak (52 l.) na polskiej scenie muzycznej obecna jest już ponad 30 lat, a jej kariera wcale nie zwalnia tempa. Fani utalentowanej piosenkarki wyczekują nie tylko jej nowych utworów, ale również informacji z życia prywatnego. Przed laty diwa uchodziła za osobę bardzo kochliwą. Ma za sobą kilka medialnych związków. Niestety, większość jej relacji z mężczyznami kończyła się bardzo burzliwie.

Pierwszą większą miłością Edyty Górniak był Dariusz Kordek, którego poznała podczas prób do musicalu "Metro". Zakochani podobno planowali ślub. Związek zakończył się zanim do tego doszło.

Mam szczęście, bo gdy Edyta mówi źle o facetach, z którymi się spotykała, to zawsze mnie pomija. Myślę, że ma dobre wspomnienia z naszego związku - wspominał po latach aktor w rozmowie z "Super Expressem".

Głośno było o romansach piosenkarki z dziennikarzami - Piotrem Gembarowskim i Piotrem Kraśko, z którym którym zamieszkała po kilku tygodniach znajomości. Dłuższe lub krótsze relacje łączyły ją także z producentem muzycznym Christopherem Neilem, prezesem i redaktorem naczelnym Radia Zet Robertem Kozyrą oraz kompozytorami Adamem Sztabą i Paulem Wilsonem. Kilka lat temu związała się z młodszym o ponad dekadę z kierowcą rajdowym, Mateuszem Zalewskim.

Diwa tylko raz wyszła za mąż za Dariusza Krupę, który jest ojcem jej syna Allana. Ale małżeństwa z muzykiem, który po spożyciu narkotyków kierował samochodem i zabił kobietę na pasach, też nie wspomina najlepiej. W 2021 roku wyznała, że jest w związku z tajemniczym Andrzejem. Mężczyzna boleśnie ją zranił. Okazało się bowiem, że zdradzał piosenkarkę. Wszystko wyszło na jaw, gdy jego kochanka zaszła w ciążę.

Z perspektywy czasu i nieudanych relacji Edyta Górniak doszła do wniosku, że najlepiej jej się żyje bez mężczyzny. W jednej z instagramowych relacji wyznała swoim fanom, że miała "słabość, skłonność do kłamliwych facetów". Wydaje się, że artystka zamknęła już serce na miłość i wybrała życie singielki.

W rozmowie z Magdą Mołek w jej programie "W roli głównej", Edyta Górniak stwierdziła, że mężczyźni łatwo się w niej zakochują, ale nie potrafią kochać.

Mężczyźni chyba lubią się we mnie zakochiwać, ale nie potrafią tak do końca kochać. Czasem idealizują sobie sytuację, czasem żyją według jakichś zasłyszanych legend, czasem sięgają, bo to jest interesujące pozyskać uwagę osoby ogólnie uznanej za niedostępną - cytuje jej słowa portal Pomponik.