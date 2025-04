Sandra Kubicka wylała żale w sieci. Usłyszała, że się postarzała i to ją dobiło. "Przez pół roku nie spałam"

Sandra Kubicka ma za sobą trudny rok, choć wydawało się, że przed nią czas pełen miłości. Gdy modelka wyznała, że się rozwodzi, cała prawda wyszła na jaw. Gwiazda wyznała, że ostatnie miesiące przepłakała, morze łez wylała też po porodzie. Było jej ciężko, bo w nowej sytuacji została sama.

Jak mówi, nie mogła liczyć na obecność i pomoc partnera, którego tak bardzo kochała. Przeżyła ogromny stres, nie spała miesiącami. Teraz zdradziła, że usłyszała bardzo bolesne słowa. Postanowiła się wytłumaczyć.

Zobacz także: Baron z kwiatami u Kubickiej! Stara miłość nie rdzewieje?

Dzisiaj niegdyś bliska mi osoba powiedziała mi, że się postarzałam, ale w tak okrutnym negatywnym wydźwięku. Kiedyś by mnie to nie bolało, gdybym nie była mamą, ale dzisiaj zabolało mnie to - powiedziała Kubicka w sieci, gdzie ostatnio jest wyjątkowo otwarta.

Zobacz także: Już jest dowód! Sandra Kubicka załatwiła to ekspresowo. Baron definitywnie wyrzucony!

30-letnia modelka wygląda doskonale i nie widać u niej oznak przyspieszonego starzenia. Ale ona sama widzi to inaczej. Jak wyznała, pierwsze miesiące z synkiem nie były lekkie i bardzo ją zmieniły - również fizycznie.

Pierwszy miesiąc swojego życia był w szpitalu. Nikt nie jest przygotowany na to, aby zobaczyć swoje dziecko w inkubatorze. Był to dla mnie taki stres, który ma bardzo duży wpływ na to, jak wyglądam. Później przez pół roku życia Leosia byłam praktycznie sama w domu. Praktycznie od pół roku nie spałam. Brak snu, stres - to na maksa wpływa na kobietę. Nie miałam, jak za bardzo o siebie zadbać. (...) Wiedziałam, że się tak zapuściłam, ale wiedziałam, że wychowuję drugiego człowieka, dopiero, co urodziłam i to jest ok - mówiła na InstaStory.