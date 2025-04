Sandra Kubicka kwitnie po rozstaniu z Baronem. Pokazała się na imprezie, on został z dzieckiem

Sandra Kubicka na początku marca wyznała na swoim instagramowym profilu, że w grudniu złożyła pozew o rozwód z Aleksandrem Milwiwem-Baronem. Para kilka miesięcy wcześniej przywitała na świecie swoje pierwsze dziecko, a miesiąc przed porodem wzięła ślub. Była biała suknia, były ujęcia pełne miłości. Niestety, ta wypaliła się za szybko.

Teraz Kubicka układa sobie życie na nowo, Baron też robi swoje, ale oboje mają na uwadze dobro syna, więc zajmują się nim naprzemiennie. Ostatnio gdy Sandra brylowała na czerwonym dywanie podczas pokazu kolekcji Macieja Zienia, Baron opiekował się dzieckiem.

Dobrze widzieć rodziców, którzy mimo rozstania stawiają dobro pociechy na pierwszym miejscu! Prawda? Choć nie obyło się bez małej szpileczki!

Kubicka dopiero co bawiła się z synem i bliskimi w Dubaju, dokąd wyskoczyła zaledwie na dłuższy weekend. Po powrocie, opalona na złoty brąz, pojawiła się na pokazie Zienia, gdzie ściągnęła na siebie wszystkie spojrzenia. Wyglądała świetnie! Po rozstaniu z mężem modelka promienieje.

Sandra miała na sobie kusą mini, ciemną, ale zdobioną srebrzystymi wzorami. Sukienka o minimalistycznym kroju przyciągała wzrok detalami. Młoda mama robiła wrażenie!

Warto dodać, że impreza odbyła się dzień 1. po rocznicy ślubu Kubickiej i Barona. Małżonkowie przysięgali sobie miłość i wierność do grobowej deski 6 kwietnia 2024 r. Niestety, nic z tego nie wyszło, choć Sandra była pełna nadziei.

06.04.2024 w 50. rocznicę ślubu moich dziadków (totalny przypadek) wyszłam za mężczyznę moich marzeń. W moim rodzinnym domu dorastałam, patrząc na dziadka, który zawsze stawiał babcię na pierwszym miejscu. Wiedziałam, że jeśli wyjdę kiedyś za mąż, to za mężczyznę, który będzie również kochał mnie bezwarunkowo i bezgranicznie, tak jak moi dziadkowie kochają siebie do dziś. Znalazłam go. Idealnego dla mnie partnera do życia, dokładnie takiego, jakiego mała Sandra sobie wymarzyła. Mój absolutnie ulubiony człowiek na tej planecie, moje wsparcie, mój przyjaciel, ojciec naszego dziecka. Moja największa duma i w końcu mogę to powiedzieć... mój mąż - pisała Kubicka na Instagramie.