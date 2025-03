Wszystkie kobiety Barona - burzliwe romanse, zaręczyny i rozstania. Aleksander Milwiw-Baron złamał niejedno serce

Aleksander Milwiw-Baron miał na swoim koncie wiele głośnych związków, które regularnie trafiały na pierwsze strony gazet. Z kim słynny gitarzysta był w romantycznej relacji? Poznajcie kobiety Barona!

W 2011 roku Baron związał się z Aleksandrą Szwed, aktorką znaną z roli w serialu "Rodzina zastępcza". Przez długi czas uchodzili za jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu, jednak ich relacja nie była pozbawiona trudnych momentów.

Mimo rozstania, Baron wypowiadał się o byłej partnerce z szacunkiem:

Niedługo po rozstaniu z Aleksandrą Szwed, Baron związał się z Katarzyną Grabowską. W 2014 roku para się zaręczyła, jednak ich relacja szybko dobiegła końca. Powodem miała być rzekoma zazdrość Katarzyny o bliskie kontakty muzyka z Edytą Górniak, którą Baron poznał na planie "The Voice of Poland". Paparazzi przyłapali muzyków podczas spaceru i wspólnego posiłku.

A, jeszcze jest Baron! Zadzwonił do mnie i powiedział: "No, moja droga, skoro jesteś moją wirtualną dziewczyną, to teraz nie musimy się w ogóle ukrywać. W tej sytuacji muszę ci powiedzieć uczciwie: zawsze chciałem się z tobą umówić na kawę". To ja mówię: "Dobra, no to się umówimy". Przez ostatnie 11 lat nie miałam sytuacji, żebym była tak odsłonięta, żebym była tak ewidentnie singielką i myślę, że to jest takie ekscytujące dla niektórych redaktorów - mówiła Górniak w "Pytaniu na śniadanie" w rozmowie z Pauliną Drażbą.