Baron z kwiatami u Kubickiej! Stara miłość nie rdzewieje?

Sandra Kubicka 9 marca oficjalnie ogłosiła rozstanie z muzykiem Afromental Aleksandrem Milwiwem-Baronem. Wyznała, że to definitywny koniec ich relacji. Zdradziła też, że papiery rozwodowe złożyła już dawno i jest pewna swojej decyzji.

W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Dlaczego go złożyłam, wiemy tylko my z Aleksandrem oraz nasi najbliżsi, nie będę wchodzić publicznie w szczegóły tego, co dokładnie się wydarzyło, zachowam to dla sądu. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy jeszcze się dogadać i nauczyć, jak podzielić opieką nad dzieckiem. Ja też miałam jeszcze momenty zawahania i chciałam jeszcze spróbować zawalczyć o to, aby Leonard miał dwóch rodziców obok siebie w jednym domu. Niestety nie udało nam się porozumieć - napisała Kubicka dwa tygodnie temu na Instagramie.

Jak się okazuje rodzice niespełna rocznego Leosia, którzy pobrali się 6 kwietnia ubiegłego roku, mimo rozstania są w dobrej relacji.

Co jest między Kubicką a Baronem? Paparazzi wszystko uchwycili

Kubicka i Baron nie są razem od grudnia, ale oboje wychowują syna i to się nie zmieni - na zawsze pozostaną jego rodzicami. Wydaje się, że przez wzgląd na malucha utrzymują bardzo poprawne stosunki.

Ostatnio paparazzi uchwycili Barona, który przyjechał taksówką w odwiedziny do remontowanego domu marzeń. To w nim mieli wszyscy razem żyć długo i szczęśliwie. Dla Sandry przywiózł piękne, wiosenne tulipany. Następnie, po kilku godzinach spędzonych w domu, zabrał (jeszcze) żonę na zakupy do Papierni w Konstancinie.

Małżonek czekał na Sandrę w aucie, a potem szarmancko wniósł zakupy do domu, by nie musiała ich dźwigać.

Kubicka przekonywała w sieci, że zrobi wszystko, by mały Leoś wychowywał się blisko ojca i miał z nim dobry kontakt. Jak widać na zdjęciach - słowa dotrzymuje. Być może rodzice chłopca nie wyzbyli się do końca wzajemnej sympatii...

