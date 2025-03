Baron wreszcie zabrał głos! Przerwał milczenie 2 tygodnie po tym, jak Sandra Kubicka ogłosiła rozwód. Wbił żonie szpilę

Sandra Kubicka 9 marca ogłosiła, że jest w trakcie postępowania rozwodowego. Wyznała, że w małżeństwie jej się nie układało, dlatego złożyła pozew o rozwód i już od grudnia nie jest w związku z Baronem. Modelka w ciągu ostatnich tygodni zdążyła zamieścić oświadczenie i nagrać sporo filmików dotyczących rozstania. W tym czasie Aleksander nie odzywał się wcale!

Ale koniec z tym. Baron wreszcie zabrał głos w sprawie, która bardzo mocno go dotyczy. W końcu od kilku miesięcy nie jest z matką swojego dziecka! Muzyk i modelka nadal wspólnie wychowują małego Leosia, jednak ich związek rozpadł się niczym domek z kart.

Na instagramowym profilu Barona można znaleźć nowy wpis pośrednio odnoszący się do rozstania z Kubicką.

I wymienił wszystko w punktach:

1. Dbaj o swoją rodzinę - to najważniejsze, co stworzysz w życiu2. Zawsze szanuj Mamę swoich dzieci, nawet jeśli jest między Wami niepokój3. Nigdy nie jest za późno, by stać się lepszą wersją siebie 4. Prywatne sprawy rozwiązuj w prywatnej przestrzeni5. Milczenie jest złotem